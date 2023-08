Un posto al sole, cambio programmazione tra fine agosto e inizio settembre: soap sospesa

Novità in arrivo nella programmazione di Un Posto al Sole. La Soap subirà delle variazioni di palinsesto a fine agosto e ad inizio settembre 2023. Alcune puntate non saranno messe in onda e già sappiamo quali saranno le giornate in cui vedremo Upas in pausa.

Niente paura però perchè la rete ha già deciso come recuperare: a breve vedremo dei doppi appuntamenti. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli e cosa ci dicono le anticipazioni.

Un posto al sole dal 28 agosto tornano le puntate inedite

Nonostante la pausa di ferragosto come accade da anni per Un posto al sole, la rete ha deciso comunque di trasmettere la soap mandando in onda puntate speciali per far si che i telespettatori rivedessero alcuni dei momenti più importanti della serie. Repliche che saranno trasmesse fino al 28 agosto, per poi riprendere la programmazione normale.

Stando alle anticipazioni possiamo dire che a nuova stagione 2023/2024 comincerà con il botto, visto come ci ha lasciato l’ultima puntata estiva dell11 agosto. I nuovi episodi ci sveleranno, tra i tanti argomenti, come andrà a finire la storia tra Rossella e Nunzio ma anche come si risolverà la questione Bufalotto sensibile.

Variazioni in arrivo per la soap opera: cosa cambia a fine agosto

Le puntate inedite di Un Posto al Sole arriveranno come detto in precedenza lunedì 28 agosto 2023 ma sono previste già delle sospensioni. Giovedì 31 agosto 2023, Upas non andrà in onda, per lasciare spazio a un evento sportivo. L’evento verrà recuperato con un doppio appuntamento venerdì 1° settembre. Quindi cari amici non temete.

Il mese di settembre comincerà subito con una doppia puntata, che verrà bissata poi la settimana successiva, l’8 settembre 2023. Sembra che anche giovedì 7 settembre 2023, Upas non sarà trasmesso per lasciare spazio molto probabilmente a un altro evento sportivo. Al momento però non si hanno certezze.