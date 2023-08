Temptation Island Winter si farà: scelto il conduttore (fan impazziti)

E se solo fino a ieri non c’erano ufficialità sulla nuova edizione di Temptation Island Winter ecco che ora arriva la conferma. Al timone del reality delle tentazioni troveremo ancora una volta Filippo Bisciglia. Lo scorso luglio, durante i palinsesti, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato una delle novità principali della stagione invernale di Canale 5, ovvero una nuova stagione di Temptation Island in versione invernale.

Sin dall’annuncio, hanno iniziato a diffondersi diverse ipotesi su chi potesse essere il possibile conduttore e solo ora è arrivata la conferma. Da Maria De Filippi a Silvia Toffanin, da Ilary Blasi a Lorella Cuccarini fino ad una delle autrici della trasmissione, ovvero Raffaella Mennoia. Queste almeno erano le ipotesi.

Temptation Island Winter: Filippo Bisciglia confermato

A lanciare lo scoop sulla versione invernale di Temptation Island il portale Tvblog, che ha confermato la presenza dell’ex gieffino anche nella versione invernale del programma. All’inizio come detto in precedenza Filippo non era stato proprio preso in considerazione e il nome più accostato al porgramma sembrava essere quello di Ilary Blasi.

Eppure, all’ultimo c’è stato un cambiamento di rotta che possiamo dire ha entusiasmato moltissimo i fan. Per diversi appassionati del reality adesso è diventato difficile immaginare Temptation senza il volto di Bisciglia.

Anticipazioni: come sarà il reality in versione invernale?

Nel programma, proprio come sta accadendo al Grande Fratello, ci sarà un mix tra personaggi non famosi, i cosiddetti “nip“, e personaggi conosciuti, ovvero i vip. Dunque, potremo vedere alla prova sia coppie inedite. Dove verrà registrato il programma ancora non lo sappiamo ma sembra che si dovrebbe partire a gennaio 2024.

Certo è che si presume andrà in onda durante la stagione invernale, fra dicembre e marzo, come si intuisce dal titolo. E, a proposito di titolo, in realtà non è ancora chiaro se questo è quello definitivo