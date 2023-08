Terra Amara anticipazioni turche: Behice sempre più folle, si fa picchiare e poi il dramma

Continua la messa in onda pomeridiana di Terra Amara. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi vedremo dei grandi colpi di scena che avranno come protagonista ancora una volta la folle Behice. Il comportamento della donna e morte improvvisa di Hunkar Yaman hanno portato Zuleyha ad accusare la perfida dark lady dell’omicidio dell’adora suocera, gettando nel dubbio anche Fekeli.

Nelle nuove puntate, l’uomo caccerà Behice da casa sua accusandola di portare tensione tra Yilmaz e Mujgan, e sospettando delle sue reali intenzioni, portando così la donna ad un gesto assurdo che potrebbe costarle la vita. Vediamo insieme cosa vedremo.

Terra Amara, anticipazioni: Behice si fa picchiare

Quando Zuleyha ricollega il terribile omicidio di Hunkar Yaman alla mano di Behice, Fekeli ascolta rapito il discorso della Altun e comincia a sospettare della donna. Per questo motivo la costringe ad abbandonare la tenuta e a stare alla larga da tutti.

A questo punto l’imprenditore inizia a prendere informazioni sulla zia Mujgan senza sapere che quest’ultima è pronta a tutto per ereditare il suo patrimonio. Infatti, mentre si dirige all’aeroporto di Adana per lasciare il Paese, Behice metterà in atto un piano malefico…

Terra Amara Anticipazioni, Behice rischia di morire

Hunkar Yaman è morta per mano di Behice ma lei, rubando alla rivale tutti i gioielli e nascondendoli a casa di Sevda, è riuscita a depistare e a far cadere la colpa sulla donna. Intanto, l’ex amante di Adnan verrà scagionata grazie a Zuleja. La compagna di Demir ha capito che anche in questa storia c’entra Behice e ora è convinta che è stata lei a voler provare ad ucciderla in ospedale.

Fekeli, dubitando della sua ospite, le ha chiesto di lasciare Cukurova. Behice farà finta di andarsene ma al posto di partire metterà in scena una finta aggressione. Nello specifico pagherà un uomo per essere picchiata e sparata, solo che il oclpo d’arma da fuoco la ferirà gravemente alla spalla. La donna resterà semi cosciente nel bosco e potrebbe perdere la vita… Riuscirà a salvarsi?