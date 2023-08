Uomini e donne, vi ricordate di Desdemona cacciata dal dating? Eccola oggi con un annuncio spiazzante

Chi ha seguito la scorsa edizione di Uomini e donne sicuramente si ricorderà di Desdemona Balzano. L’ex dama del parterre ha preso in giro Maria De Filippi e tutto il programma venendo cacciata via dalla stessa conduttrice.

Poche ore fa però la donna ha spiazzato tutti con un annuncio… Andiamo a vedere insieme cosa ha dichiarato in diretta da Fralof

Uomini e donne, fiori d’arancio: Desdemona e Giuseppe convolano a nozze

Desdemona Balzano, ex dama di Uomini e donne, si sposa con Giuseppe. I due si sono conosciuti proprio all’interno del dating show di Canale 5. A dare la lieta notizia la stessa Balzano durante una diretta Instagram cn Fralof. La proposta sarebbe arrivata un mese fa. La coppia, che si è mostrata in diretta mentre era al mare, ha raccontato che la relazione è iniziata il 3 febbraio scorso.

I due adesso convivono a Napoli: Desdemona, quindi, avrebbe deciso di compiere il grande passo, trasferendosi da Giuseppe. Parlando dell’esperienza a Uomini e donne, l’ex dama ha ricordato: “È stata faticosa perché, comunque, è un impegno, ma mi sono comunque divertita”. La donna nonostante l’accaduto ha comunque espresso belle parole verso Maria De Filippi ringraziandola per averle fatto trovare l’uomo della sua vita.

La cacciata della dama a Ued e la denuncia

Di Desdemona Blazano nei mesi scorsi si è parlato tanto, soprattutto poco prima che lasciasse il parterre. Tutto partì da Armando Incarnato, che presentò in studio e davanti alle telecamere un audio durante la puntata. In pratica, l’ex dama venne accusata di approfittarsi dello show per cercare di mettersi in mostra e avere qualche chance di prendere parte a reality come l’Isola dei Famosi o il GfVip.

Il suo sogno, dato che è attrice, è quello di far parte del mondo dello spettacolo. Gianni Sperti, che ebbe modo di ascoltare l’audio, ne fece un resoconto. Successivamente, la Balzano ha raccontato di avere denunciato Incarnato e Sperti parlando anche di “informazioni falsificate”. Ma alla fine Maria la invitò ad andare via dal format.