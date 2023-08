Uomini e Donne, tronista Cristian è fidanzato? Lui ammette tutto: il bacio c’è stato (FOTO)

In questi giorni sono stati presentati i nuovi tronisti di Uomini e Donne, e a finire subito nel mirino dei gossip è stato Cristian. Il ragazzo virgole Infatti, si è trovato subito al centro di una segnalazione molto pesante secondo la quale pare fosse ancora fidanzato con la sua ex.

Queste indiscrezioni sono state riportate dall’influencer Deianira Marzano. La donna ha dichiarato di essere in possesso anche di una foto alquanto compromettente che riprenderemo i due ragazzi in atteggiamenti intimi. Ebbene ad intervenire sulla faccenda è stato direttamente il nuovo tennista, il quale ha svelato tutto.

La pesante segnalazione su Cristian di Uomini e Donne

Tre giorni fa sono partite le registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne e si può dire che l’inizio sia stato davvero con il botto in quanto alcuni tronisti sono finiti già nel mirino del gossip. Il primo è stato Brando, il quale pare sia stato addirittura allontanato dalla redazione. A seguire, poi, a finire nel mirino è stato Cristian. Il ragazzo è stato accusato di essere ancora fidanzato con la sua ex. I due sono stati avvistati insieme in vacanza a inizio agosto.

Stando ad alcune segnalazioni, pare addirittura che il giovane fosse in atteggiamenti intimi con la sua ex. Ebbene, considerando il peso di queste indiscrezioni, è stato doveroso un intervento da parte del diretto interessato. Cristian, infatti, è intervenuto mediante il suo account Instagram ed ha deciso di raccontare come siano andate esattamente le cose.

Il tronista confessa tutto

Nel corso del suo sfogo su Instagram, il nuovo tronista di Uomini e Donne Cristian ha confermato di essere stato davvero in vacanza a Lampedusa con la sua ex a inizio agosto. Il giovane, però, ci ha tenuto a precisare delle cose. I due si sono lasciati lo scorso aprile, mentre tale viaggio era stati organizzato e già pagato a febbraio. Per tale ragione, considerando che tutto fosse già stato spesato, i due hanno preferito partire ugualmente per non perdere l’importo versato.

Inoltre, Cristian ha anche confessato che tra lui e la sua ex ci sia stato un bacio, ma nulla di più. Attualmente, infatti, non risultano fidanzati. Il ragazzo ci ha tenuto a precisare che il presupposto per partecipare a Uomini e Donne è quello di essere single e, in questo momento lo è. Ricordiamo, però, che oggi ci sarà una nuova registrazione del dating show di Maria De Filippi, quindi, è probabile che ci saranno degli ulteriori chiarimenti a riguardo.