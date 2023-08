Uomini e donne, Brando silurato da Maria De Filippi: si parte malissimo, segnalazione anche su Cristian

Uomini e donne ancora deve cominciare ma già ci sono una marea di segnalazioni. Infatti, la prima è arrivata su Brando, seguita poi da Cristian. Il 22enne originario di Treviso è finito nella bufera a causa di segnalazioni che sostengono che sia fidanzato e che lo è stato fino ad iniziare il programma.

Ma in queste ultime ore, un nuovo clamoroso retroscena ha interessato anche Cristina beccato a baciarsi una giovane donna. Ma vediamo insieme cosa sta succedendo.

il nuovo tronista Brando silurato dalla De FilippI?

Brando di Uomini e donne sarebbe stato già silurato da Maria De Filippi. A riportare l’indiscrezione sul ragazzo Deianira Marzano “Pare che Brando dopo le segnalazioni varie non sia arrivato neanche alla riapertura delle scuole… Si vocifera silurato, vabbè vedremo prossimamente“.

Dopo la presentazione ufficiale nel dating show però si è scatenato il caos attorno al 22enne perchè in tanti lo danno per fidanzato e convivente con una certa Alice. La coppia sarebbe stata beccata assieme sia a cena, al bar e in atteggiamenti intimi in barca…Ovviamente pedr adesso non si hanno certezze ma a questo punto i fan si pongono molte domande.

Uomini e donne: Segnalazione anche su Cristian

Purtroppo, quella su Brando non è l’unica segnalazione. In queste ore la bufera si è accesa anche su Cristian. Il ragazzo è stato pizzicato in compagnia di una giovane. Anche in questo caso Deianera Marzano ha ricevuto una segnalazione che ha spiegato di conoscere sia Cristian che la sua ex fidanzata, con la quale è stato insieme per ben quattro anni.

Stando a quanto raccontato dall’utente, il futuro tronista e la ragazza in questione avrebbero trascorso dei giorni insieme a Lampedusa poche settimane fa, e qualcuno li ha visti in atteggiamenti intimi, mentre si baciavano e abbracciavano. A tal proposito Cristian ha confermato la storia ma ha raccontato che tra me e la ex fidanzata c’è stato solo un bacio a stampo durante un’escursione, ma non sono fidanzati.