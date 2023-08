Grande Fratello silura anche un altro ex volto di Uomini e Donne: di chi si tratta e perché

Ormai manca sempre meno al debutto della nuova e particolare edizione del Grande Fratello, ma continuano a trapelare indiscrezioni in merito al cast. Pare, infatti, che un altro ex volto di Uomini e Donne sia stato silurato dall’azienda.

In un primo momento si era parlato della possibile partecipazione di Claudio Sona al reality show. Lui è stato il primo e unico tronista gay di UeD, ma la sua partecipazione è saltata all’ultimo momento senza lasciar trapelare le motivazioni. Adesso, la stessa sorte pare sia toccata anche ad un altro ragazzo.

Ecco chi è l’altro volto di Uomini e Donne silurato dal Grande Fratello

Altro ex volto di Uomini e Donne è stato bidonato dal Grande Fratello. Lui si chiama Gianluca Tornesee, e si è fatto conoscere dal pubblico di Canale 5 per essere stato uno dei corteggiatori di Valentina Dallari. Il ragazzo, originario della Campania, ha fatto molto parlare di sé durante la sua partecipazione al programma, specie per le scenate di gelosia che era solito fare alla tronista dell’epoca.

Ad ogni modo, tornando al reality show di Canale 5, che ricordiamo riaprirà i battenti a partire da lunedì 11 settembre, pare che gli autori abbiano deciso di tagliare fuori anche Gianluca. Al momento non si conoscono i reali motivi celati dietro questa decisione. In ogni caso, pensando un po’ a quanto accaduto in questi mesi, la ragione potrebbe essere legata sempre a fenomeni legati all’allontanamento il più possibile di tutto quello che è trash.

Altre indiscrezioni sul GF

Si ricorda che Gianluca Tornese, oltre che partecipare a Uomini e Donne, ha preso parte anche a La Pupa e il Secchione, questo probabilmente ha contribuito a dirottare i vertici dell’azienda verso questa direzione. Ad ogni modo, questt’anno i vertici dell’azienda sono estremamente abbottonati per quanto riguarda la definizione del cast di protagonisti che varcheranno la soglia della porta rossa.

Lo stesso Alfonso Signorini ha detto che la verità si saprà solo a inizio trasmissione. Sul web, però, sono comunque trapelate delle indiscrezioni a riguardo. Tra i papabili concorrenti famosi, infatti, ci sono: Samira Lui, Beatrice Luzzi, Ciro Petrone, Fiordaliso, che poi è stata probabilmente smentita, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese, Eva Bonelli e altri. Al momento, però, non è pervenuta alcuna conferma ufficiale da parte degli autori. Per quanto riguarda i personaggi comuni, invece, Signorini ha assicurato di aver scelto tutti personaggi dalla personalità spiccata.