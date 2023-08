Grande Fratello, ecco i primi due concorrenti ufficiali: arrivano le conferme

Grande fermento, ma anche grandi segreti dietro l’organizzazione della nuova edizione del Grande Fratello, ma in queste ore sono comunque trapelati i nomi dei primi due concorrenti ufficiali. A dare conferma di quanto emerso sono stati i diretti interessati mediante delle dichiarazioni.

Si tratta di due volti molto noti al pubblico. Fino a questo momento, dunque, le parole di Alfonso Signorini non sono state tradite. Il conduttore, infatti, aveva dichiarato che, per quanto riguarda la sezione Vip, avrebbe integrato solo personaggi davvero famosi, e così sta accadendo. Vediamo, dunque, chi sono i due volti che hanno confermato la loro presenza.

Ecco i primi due concorrenti ufficiali del Grande Fratello

I preparativo per la nuova edizione del Grande Fratello sono agli sgoccioli, e da poco sono trapelati i primi due concorrenti ufficiali della stagione numero 8. Il primo nome è quello di Beatrice Luzzi, che era già uscito un po’ di tempo fa. Lei è una nota attrice, regista e blogger italiana, che è apparsa in tantissime pellicole e trasmissioni. Il suo debutto all’interno del reality show potrebbe rappresentare per lei una grande occasione di mettersi in gioco in una veste del tutto diversa dal solito.

Altro nome che sta generando molto sgomento, poi, è quello di Giampiero Mughini. Soprattutto su di lui ci sono delle grosse aspettative. Il protagonista, infatti, si è sempre contraddistinto per i suoi modi di fare piuttosto schietti e diretti. Proprio per tale ragione, potrebbe rappresentare un ottima occasione per rendere frizzante il clima all’interno della casa, che quest’anno sarà molto più austero rispetto a quello a cui siamo stati abituati.

Le parole di Mughini creano grandi aspettative

Ad ogni modo, a confermare la partecipazione di questi due primi concorrenti al Grande Fratello sono stati i diretti interessati. Mughini, ad esempio, ha rilasciato una piccola intervista a Roberto D’Agostino in cui ha parlato in maniera un po’ velata del suo ingresso in casa. Per ovvi motivi, il protagonista non ha potuto menzionare il Grande Fratello, tuttavia ha detto delle cose che hanno subito condotto al reality show.

A tal riguardo ha detto che presto entrerà a far parte di un programma televisivo molto famoso, per cui gli sarà necessario supporto dall’esterno. Una sua amica, infatti, gli ha già scritto che si occuperà di difenderlo sui social in caso di eventuali attacchi. Adesso, dunque, non resta che attendere per scoprire gli altri nomi.