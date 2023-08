Terra Amara anticipazioni al 3 settembre 2023: Demir fa un passo indietro, Zuleja salva la vita a Sevda

Continua con grande successo la messa in onda di Terra Amara. Nel corso di questi ultimi episodi abbiamo assistito ad un vero e proprio colpo di scena, ovvero la morte di Hunkar. Ovviamente, la perdita della donna ha gettato nello sconforto più totale gli Yaman. to.Zuleyha consola Demir, gli promette lealtà ma ribadisce che non lo ama.

Fekeli, nel frattempo, giura di vendicarsi dell’assassino di Hunkar, che si suppone essere Sevda, finchè questa non viene scagionata in tribunale. Mujgan trova una dichiarazione firmata da Yilmaz che autorizza Demir a denunciarla per avere sparato a Zuleyha, nel caso la decisione dei due di tacere per il buon nome delle rispettive famiglie fosse messa in discussione da qualche evento

Terra Amara anticipazioni: Sevda scagionata, Zuleja accusa Bheice

Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella che ci attende fino al 3 settembre 2023. Yilmaz capisce che Fikret nasconde dell’altro. Demir si scusa con Gulten riaccogliendola in casa. E Saniye si riappacifica con Zuleyha riconoscendole il ruolo di padrona. Intanto, Sevda viene rilasciata e Demirs si scusa con lei. Nello stesso tempo, la Altun salva la donna da un linciaggio portandola alla villa, da parte di alcune bande del paese, convinti che sia lei l’assassina di Hunkar. Saniye non accetta la presenza di Sevda.

Sempre Zuleja assiste ad una conversazione tra il marito e il procuratore e li inizia ad avere seri sospetti su Behice, tanto da accusarla davanti alle signore durante una riunione al circolo. Fekeli assiste alla scena e chiede spiegazioni a Zuleyha che confessa di non avere prove. Fekeli chiede a Behice di tornare a Istanbul ma lei, intenzionata a restare a Cukurova, ha già un piano in mente.

Behice si fa sparare, Mujgan consolata da Fikeret

Behice per non lasciare il paese si mette d’accordo con un malvivente fingendo un’aggressione. L’uomo l’ha spara e al posto di aiutarla la lascia li nel bosco. A trovarla sarà Fikeret e Mujgan accuserà Yilmaz e Fekeli di aver fatto del male alla zia. A consolare la dottoressa ci penserà Fikeret.

Inoltre, quest’ultima viene a sapere che Zuleyha ha accusato pubblicamente Behice di avere sparato a Hunkar e sospetta che a far del male alla zia sia stata l’Altun. Intanto, Demir invita Sevda a trasferirsi nella sua tenuta