Un posto al sole anticipazioni all’8 settembre 2023: Roberto finalmente scopre la verità su Tommaso

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi un nuovo colpo di scena lascerà i fan senza parole. In queste settimane abbiamo visto Marina provarle tutte per cercare la verità su Tommaso.

Il bambino non è figlio di Roberto e lei lo sa benissimo. Negli ultimi appuntamenti ha cercato di rubare il pupazzetto del piccolo per prelevare il DNA ma Lara ha agito in anticipo impedendogli di farlo. A quanto pare, nei prossimi episodi, però Ferri verrà a conoscenza di tutto e quello che accadrà sarà sconvolgente.

Un posto al sole anticipazioni: Marina e Silvana via da Palazzo Palladini, Roberto vicino alla verità

Come abbiamo già anticipato, Maria dopo il confronto con Lara avrà un malore e dopo essersi ripresa lascerà Palazzo Palladini. Dopo essersi ristabilita dal malore fisico che l’aveva colpita, Marina si appresterà a lasciare Palazzo Palladini con la sua cameriera Silvana. Nel frattempo Lara sfruttando l’assenza della sua rivale, farà tutto il possibile per sostituirla nella vita di Roberto.

A quanto pare però sarà proprio in questo momento c he il Ferri inizierà ad avere dei forti dubbi sulla Martinelli. Nonostante all’inizio non abbia creduto alle parole dell’ex moglie adesso sembra che qualcosa stia cambiando. L’uomo inizierà così a dubitare di essere il padre del bambino, avvicinandosi così sempre più alla terribile verità. Riuscirà a capirlo?

Anticipazioni: Rossella convola a nozze con Riccardo

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere ancora che grandi novità sono in arrivo anche per Rossella e Riccardo. La coppia deciderà di convolare a nozze e Ross si appresterà a dare la notizia a Nunzio che non la prenderà benissimo.

Purtroppo, anche lei non è affatto convinta di sposarsi con il medico. Infine, il figlio di Franco, deluso dai recenti sviluppi, finirà poi per scontrarsi con Alberto