Uomini e donne anticipazioni, registrazione 29 agosto: video incastra due over, tornano due amatissime coppie

Il 29 agosto si è registrata una nuova puntata di Uomini e donne. I primi due appuntamento hanno regalato dei colpi di scena e quella di oggi non è stata da meno. Tra ospiti e nuovi scontri, Maria De Filippi ha avuto un bel da fare.

Innanzitutto, ci sono stati dei ritorni nello studio di Canale 5, sia legati al Trono Over che al Trono Classico. Maria ha ospitato sia Carola e Federico che Alessandro ed Ida. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli

Anticipazioni Uomini e donne: Tina “incastra ” la coppia

Stando alle anticipazioni circolate in rete, e diffuse grazie a Lorenzo Pugnaloni, la parrucchiera di Brescia è tornata con Alessandro per raccontare della loro estate e di come sta procedendo a gonfie vele la loro storia. I due sono apparsi “super carini” ma Tina Cipollari ha lanciato qualche battuta legata ai loro frequenti viaggi, senza fare polemica.

Andando avanti si è subito passati a Gemma Galgani. La dama è tornata al centro studio dopo quanto accaduto nella registrazione di ieri. Maria ha mostrato l’esterna della storica dama torinese con il cavaliere con cui si sta conoscendo, ovvero Maurizio. In studio, però, tutti si sono schierati contro di lui, infatti nessuno crede che l’uomo sia interessato alla donna, e perfino la Cipollari gli è andato contro.

Trono Classico, Cristian e Brando escono con la stessa persona

Per quanto riguarda il Trono Classico, Cristian è uscito in esterna con Beatrix e lo stesso ha fatto anche Brando. Sicuramente se la cosa andrà avanti tra i due non mancheranno litigi.

Manuela Carriero invece è intervenuta durante il confronto di Federico e Carola. La nuova tronista si è detta convinta del fatto che la Carpanelli non sia mai stata innamorata dell’ex tronista. Del resto questo è un pensiero di molti. Invece, del suo percorso, però, non si è parlato.