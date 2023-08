Spoiler Uomini e Donne, colpo di scena, torna Pinuccia! Ecco in quali vesti e duro faccia a faccia

Il numero di registrazioni di Uomini e Donne effettuate fino ad ora sale a tre. Ieri, infatti, sono state effettuate delle nuove riprese, da cui sono emerse delle interessanti novità. Nelle prime puntate di messa in onda del dating show pomeridiano, dunque, assisteremo a tanti colpi di scena, tra cui anche il ritorno inedito di Pinuccia Della Giovanna.

La donna era stata cacciata dal parterre del trono over direttamente dalla padrona di casa. Maria De Filippi, con i suoi soliti modi gentili e pacati, aveva invitato la donna a lasciare il programma non ritenendo più idonea e salutare la sua presenza in studio. Ebbene, a distanza di un po’ di tempo, c’è stato un colpo di scena.

Ecco quando e perché Pinuccia torna a Uomini e Donne

Pinuccia Della Giovanna tornerà a Uomini e Donne. In una delle prime puntate di messa in onda del dating show pomeridiano, che ricordiamo riaprirà i battenti lunedì 11 settembre, ci sarà il ritorno trionfale della donna. Molto probabilmente, questo potrebbe avvenire anche in occasione della prima puntata. Ad ogni modo, quale sarà il ruolo della dama? Quest’ultima non tornerà nel programma per parteciparvi e per trovare l’amore, ma avrà un altro incarico.

La signora di Vigevano, che tanto ha discusso con Tina Cipollari durante la sua partecipazione alla trasmissione, sarà nel programma per presentare la sua nuova canzone. Questa estate, infatti, è uscito il suo primo singolo, dedicato proprio alla sua esperienza all’interno del talk show incentrato sui sentimenti. Il fatto che Maria abbia deciso di renderla ospite, dunque, vuol dire che, in fin dei conti, la padrona di casa non ce l’ha con lei.

Altri ritorni molto attesi e misteriose assenze

Oltre al ritorno di Pinuccia Della Giovanna a Uomini e Donne, però, ci saranno anche altri colpi di scena. Tra gli attesi ritorni ci sarà anche quello di Ida Platano e Alessandro Vicinanza, i quali faranno un sunto degli ultimi mesi vissuti insieme, soffermandosi soprattutto sullo spinoso tema delle numerose vacanze che hanno fatto. Ancora, Carola Carpanelli e Federico Nicotera.

I due hanno lasciato il programma insieme alcuni mesi fa ma, purtroppo, le cose non sono andate nel modo sperato. Proprio per tale ragione, i due torneranno nel programma per un confronto. In tale occasione vedremo che i due saranno presi di mira. Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni di Lorenzo Pugnaloni pare proprio che Federico sia stato inondato di attacchi. Ancora mistero, invece, sull’assenza di Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato.