Ballando con le Stelle, nel cast un famosissimo ex cavaliere di Uomini e Donne? “Mi farebbe piacere”

I palinsesti della stagione televisiva che si accinge a cominciare sono in fermento e sono davvero numerose le notizie che si stanno pian piano susseguendo. In queste ore, ad animare la curiosità dei telespettatori è una notizia che riguarda Ballando con le Stelle e Uomini e Donne.

In particolar modo, pare che un ex cavaliere molto noto del dating show di Maria De Filippi si sia candidato per prendere parte alla prossima edizione del talent show di Milly Carlucci. Vediamo di chi si tratta e quali potrebbero essere gli sviluppi di questa faccenda.

Da Uomini e Donne a Ballando con le Stelle: ecco chi si è candidato

Il cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle non è stato ancora completato, e in queste ore sono emerse delle notizie piuttosto interessanti che coinvolgono Uomini e Donne. Un ex cavaliere molto famoso e molto discusso ha rilasciato recentemente un’intervista in cui ha fatto confessioni interessanti. La persona in questione è Giorgio Manetti. Quest’ultimo ha svelato che avrebbe molto piacere a prendere parte al format di Milly Carlucci.

Nello specifico, il cavaliere ha detto che, per il momento, non ha impegni televisivi in cantiere, proprio per tale ragione gradirebbe molto cimentarsi in un’esperienza del genere. Almeno per il momento, però, da parte della Rai e di Milly non ci sono stati degli aggiornamenti a riguardo. Per tale ragione, non si sa se quella di Giorgio sia solo una candidatura spontanea, oppure se i suoi ragionamenti siano frutto di una sorta di trattativa in ballo.

Cosa deciderà Milly Carlucci? Rivelazioni anche su Grande Fratello e UeD

L’ex cavaliere di Uomini e Donne, dunque, sarebbe pronto a sbarcare nel parterre di Ballando con le Stelle, ma non in quello di altri programmi. A tal proposito, Giorgio Manetti ha smentito il suo ritorno a Uomini e Donne. Per il momento, infatti, questo non sembra essere affatto uno dei suoi obiettivi. In secondo luogo, poi, ha parlato anche del Grande Fratello.

A tal riguardo ha detto di aver avuto un contatto con Alfonso Signorini per l’edizione del 2020. Dopo alcune valutazioni, però, Giorgio ha confessato di essere stato lui a declinare l’invito ritenendo la sua presenza un po’ inadeguata per il programma. Il protagonista, inoltre, ci ha anche tenuto a rimarcare la differenza tra Grande Fratello e Ballando con le Stelle, reputando questo secondo format decisamente più stimolante secondo i suoi standard di riferimento. Cosa deciderà, dunque, Milly Carlucci? Prenderà in considerazione la sua candidatura?