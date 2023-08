Grande Fratello 8, pronto un giovanissimo cantante: il colpaccio di Signorini

Manca sempre meno alla nuova edizione del Grande Fratello 8. Tra due settimane circa inizierà la nuova puntata del celebre reality show. Come ormai tutti sapranno, la nuova edizione Nip e Vip inizierà ufficialmente l’11 settembre su Canale 5.

A condurlo sarà ancora una volta Alfonso Signorini con Cesara Buonamici, in qualità di opinionista, e Rebecca Staffelli, eletta regina dei social.

Grande Fratello 8: in arrivo un nome bomba nel cast

Al momento sono stati svelati i primi otto concorrenti e sui social si è già scatenata a bufera. Il motivo riguarda le’tà pare che tutti siano troppo anzianotti per il programma. Nelle ultime ore, però, Dagospia ha lanciato un nuovo gossip lasciando intendere che nella Casa potrebbe entrare un amatissimo cantante, ovvero Federico Rossi noto per il duo Benj e Fede.

Il Grande Fratello durerà cinque mesi

Una rivelazione bomba quella del giornalista che sembra prendere sempre più forma in questi giorni e c’è da dire che anche il pubblico giovane da casa ne è entusiasto. L’ultima volta che l’artista è apparso in tv, è stato nel 2020 quando come concorrente e semifinalista c’era all’epoca la sua fidanzata Paola di Benedetto.

In quell’occasione il cantante le aveva fatto una romantica sorpresa inviandole un video nel quale le aveva ribadito tutto il suo amore e soprattutto la mancanza provata in quei mesi passati senza di lei. Insomma, sarebbe davvero un piacere rivederlo. Infine, sempre secondo alcune indiscrezioni sembra che la famosa svolta-antitrash di Pier Silvio Berlusconi potrebbe portare poche variazioni nelle dinamiche del Grande fratello e tra le più importanti ci sarebbe la durata del reality. Pare, infatti, che andrà in onda per 5 mesi e non più sei