Un posto sole anticipazioni e spoiler all’15 settembre: Nunzio irrompe alle nozze di Rossella

Continua con successo la programmazione di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi si preannunciano grandi colpi di scena e sorprese.

Spazio in primis alle novità legate alla vita sentimentale di Rossella, la quale dovrà prendere in mano le redini della sua vita dopo la proposta di nozze ricevuta da Riccardo. Ma come reagirà Nunzio? Beh, ecco cosa ci svelano gli spoiler.

Anticipazioni Un posto al sole: Riccardo chiede Ross di sposarla

Nelle nuove puntate di Un posto al sole in onda fino all’15 settembre 2023 ci sarà spazio per le novità legate alla vita di Rossella, la quale dovrà fare i conti con la proposta di matrimonio da parte di Riccardo. La giovane sarà sconvolta in quanto mai avrebbe immaginato una cosa simile. Mai si sarebbe aspettata di arrivare alle nozze in tempi così brevi con il suo compagno, soprattutto dopo quello che è successo con Nunzio.

Tuttavia le anticipazioni ci fanno sapere che Ross non sarà convinta al 100%. I dubbi la investiranno e inizierà a chiedersi se sia davvero una buona idea. Lo stesso Riccardo si renderà conto che c’è qualcosa che non va e capendo la situazione la inviterà a prendersi del tempo

Rossella si confronta con Nunzio prima delle nozze: matrimonio saltato?

Il vero colpo di scena come ci fanno sapere gli spoiler accadrà nelle puntate tra il 14 il 15 settembre. Rossella potrebbe avere un duro confronto con Nunzio, il suo caro amico con il quale però ha condiviso momenti intimi. Infatti, la giovane non è convinta proprio per i sentimenti che prova per lui.

E le anticipazioni svelano che potrebbe essere proprio Nunzio a mettere in crisi le nozze della ragazza. Non si esclude che, dopo aver parlato col lui Rossella possa arrivare a prendere una decisione importante legata alla sua vita sentimentale: comunicare a Riccardo di non poter compiere il grande passo. Altra ipotesi invece potrebbe essere un irruzione del ragazzo alle loro nozze. Insomma, non ci resta altro che attendere.