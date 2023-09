Oroscopo 2 settembre 2023: Gemelli in attesa di una risposta, Sagittario pentiti

Le previsioni dell’oroscopo del 2 settembre invitano i Vergine ad essere meno polemici. I Pesci potrebbero rischiare di mostrarsi particolarmente opprimenti.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Buon momento per iniziare a fare delle valutazioni importanti che riguardano il vostro futuro. Giornata di alti e bassi per quanto riguarda i nuovi incontri. Cercate di stare alla larga dai fuochi di paglia.

Toro. L’Oroscopo del 2 settembre vi invita a cogliere al volo certe occasioni e non fermatevi dinanzi niente e nessuno. Nella vita di solito agite in maniera diretta, senza soffermarvi troppo sulle conseguenze. Questo per certi versi vi sarà d’aiuto in questo momento.

Gemelli. Siete in attesa di una risposta molto importante e questo potrebbe generarvi un po’ di tensione. Cercate di stemperare il tutto buttandovi a capofitto in qualcosa che sia in grado di distrarvi.

Cancro. In amore vi sentite pronti e liberi per cimentarvi in una nuova relazione. Le coppie, invece, dovrebbero trovare il modo di ravvivare un po’ il rapporto. Non vi accomodate mai diventando schiavi delle abitudini.

Leone. Siate un po’ più intraprendenti e lungimiranti. Dal punto di vista delle relazioni è necessario allargare i vostri orizzonti. In ambito professionale, invece, potreste essere catturati da un nuovo progetto.

Vergine. Non siate troppo polemici, soprattutto nei rapporti di coppia. Cercate di godervi qualche momento di relax in compagnia di una persona cara, che possa essere in grado di allontanarvi dai vostri pensieri.

Previsioni 2 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete in un momento della vostra vita in cui non sapete in che direzione andare. Se ci sono state delle incomprensioni dal punto di vista sentimentale, forse è il caso di mettere da parte l’orgoglio.

Scorpione. Siete molto determinati e testardi. Quando vi ponete un obiettivo difficilmente vi lasciate distogliere da altri pensieri e situazioni. Non siete molto tolleranti in questo periodo, e ciò potrebbe portare a degli scontri.

Sagittario. I nati sotto questo segno potrebbero essere pentiti di una decisione presa. Le previsioni dell’oroscopo del 2 settembre vi esortano ad essere un po’ più riflessivi prima di prendere decisioni impulsive.

Capricorno. Le stelle sono favorevoli soprattutto per quanto riguarda l’amore. Giornata molto intensa sul lavoro. Ci sono molti appuntamenti in calendario, quindi, sarebbe opportuno dare delle priorità.

Acquario. Siete un po’ indietro con il lavoro e questo potrebbe generare un po’ di tensione. Di solito non amate accumulare degli arretrati, ma ci sono momenti in cui questo risulta inevitabile.

Pesci. I nati sotto questo segno sono molto protettivi nei riguardi delle persone a cui tenete. Ad ogni modo, cercate di non far in modo di trasformare questo modo di agire in oppressione, altrimenti potreste sortire l’effetto inverso.