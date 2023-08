Uomini e donne, fuori Roberto Guarnieri: ecco svelato il motivo

Una delle domande più comuni tra i fan di Uomini e donne è sapere perchè Riccardo Guarnieri non è tornato negli studi. Le registrazioni sono iniziate la scorsa settimana e nelle due puntate precedenti del cavaliere tarantino nemmeno l’ombra.

Chi era presente ha fatto sapere che nemmeno Armando Incarnato c’era ma l’attenzione adesso si è posata sull’ex della Platano. In queste ore è arrivata una segnalazione che potrebbe effettivamente dare una risposta sull’assenza di Riccardo.

Riccardo Guarnieri è fidanzato

Non ci credereste mai eppure qualcuno ha fatto sapere che Riccardo è felice e sereno. Una felicità che lo vede vicino ad un persona ed ecco perchè il cavaliere non sarebbe tornato nel parterre. A riportare l’indiscrezione una fans a Isaechia che lo avrebbe visto e avrebbe lanciato lo scoop.

Ma chi è la fortunata? Chi lo ha incontrato ha fatto sapere che si tratta di una giovane ragazza, molto semplice e totalmente diversa dalle donne con cui è uscito nello studio. Avrebbe capelli lunghi e biondi scuro. Lui invece è uguale a come si vede in tv, forse ancora più bello e muscoloso.

La verità sull’assenza di Riccardo a Uomini e donne

Questo quindi sarebbe il vero motivo per cui Riccardo Guarnieri non è a Uomini e Donne. L’ex cavaliere a questo punto sembra proprio che sia riuscito finalmente a ritrovare l’amore, dopo la tormentata storia d’amore vissuta con Ida Platano. Quest’ultima sta vivendo serenamente la sua relazione con Alessandro Vicinanza e tra di loro le cose funzionano alla grande.

L’assenza di Guarnieri ha fatto preoccupare non poco i suoi fan e ora la segnalazione potrà sicuramente strappare un sorriso a tutti loro. Il fatto che abbia trovato l’amore, però, non gli permetterà chiaramente di fare ritorno nel programma. Molti sospettavano che Riccardo e Armando fossero fuori dal dating show per un motivo legato alle nuove linee anti-trash imposte da Pier Silvio Berlusconi.