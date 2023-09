Giorgio Manetti pronto per Ballando con le Stelle: l’appello a Milly Carlucci

Giorgio Manetti è stato tra i protagonisti indiscussi delle passate edizioni di Uomini e Donne, che tornerà in onda dal prossimo 11 settembre su Canale 5. Di recente, l’ex cavaliere ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale “Tag24” dove ha smentito categoricamente di essere stato scartato dai provini del Grande Fratello 8 mentre ha fatto un appello a Milly Carlucci.

A quanto pare l’ex cavaliere di Ued è pronto a mettersi di nuovo in gioco e a tornare in televisione. Giorgio Manetti ha rivelato che al momento non ha impegni televisivi in agenda e gli piacerebbe far parte di un talent molto famoso.

Giorgio Manetti pronto per Ballando con le stelle: l’appello a Milly

Manetti ha lanciato un vero e proprio appello a Milly Carlucci. L’ex cavaliere si è detto pronto a mettersi in gioco nel suo programma dimostrando di avere altre qualità. Giorgio è appassionato da sempre di musica e ballo e non lo ha mai nascosto nemmeno nel parterre di Uomini e donne. Quel che è certo è che se tornasse di nuovo sul piccolo schermo i fan ne sarebbero davvero felici. Al momento però precisiamo che non abbiamo certezze…

Dopo aver fatto un appello alla presentatrice di Ballando con le stelle per partecipare al talent, Giorgio Manetti ha voluto fare chiarezza sul Grande Fratello 8. L’uomo ha smentito categoricamente di essere stato scartato dai provini del reality show condotto da Alfonso Signorini come era stato trapelato da alcune indiscrezioni.

L’ex cavaliere nel mirino per le dichiarazioni contro Tina Cipollari