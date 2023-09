Ballando con le stelle: Milly Carlucci sta corteggiando proprio lei: sarebbe commovente

E’ ancora in via di definizione la nuova edizione di Ballando con le stelle. Milly Carlucci starebbe continuando a lavorarci e sembra voler un cast davvero particolare e unico. Nei giorni scorsi molti nomi sono stati già svelati da Dagospia.

Secondo Giuseppe Candela, pare che in pista possa scendere nei prossimi giorni anche la giornalista Carlotta Mantovan, moglie dell’amatissimo Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018 e legato a Milly in maniera molto particolare. La conduttrice del talent di Rai 1 starebbe corteggiando da tempo la giornalista.

Ballando con le stelle: Milly Carlucci pronta al colpaccio

Come in molti ricorderanno la giornalista e conduttrice di Tutta Salute, lo scorso anno era stata ospite per una serata nel programma di Milly. Ora però la Carlucci pare la voglia come concorrente ufficiale e sembra che la trattativa sia in corso. Per quanto riguarda il resto del cast, i nomi più gettonati per il momento sono quelli di Teo Mammucari, Paola Perego, Simona Ventura e del futuro marito Giovanni Terzi.

E non solo, perché si è parlato anche di Bruno Barbieri, Bobby Solo, Leo Gassman, Francesca Barra, Michele Placido, Nino D’Angelo, Massimiliano Ossini, la Signora Coriandoli, Marcell Jacobs e Fabio Cannavaro. Secondo alcune indiscrezioni, a scendere in pista potrebbero essere anche due star di “Mare Fuori”, ovvero Massimiliano Caiazzo e Serena De Ferrari.

Carlotta Mantovan e la nuova vita senza Fabrizio Frizzi

Dopo aver lasciato Tutta Salute, Carlotta Mantovan insieme alla figlia Stella si è trasferita in Francia. Li mamma e figlia hanno iniziato una nuova vita lontane da ricordi e da tanta sofferenza.

Le due donnine, adesso si dedicato in pieno a tutte le loro passioni dalla musica ai cavalli. Proprio la piccola Stella ha ereditato dal padre l’amore per gli animali. Insomma, adesso dopo la proposta di Milly, se la giornalista accetterà potrebbe ritornare nel nostro paese