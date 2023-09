Gemma Galgani, la rivelazione intima su Giorgio Manetti: cosa accadeva dietro le quinte di UeD

Sono passati diversi anni da quando Giorgio Manetti ha preso parte a Uomini e donne, eppure si continua a parlare di lui. La sua storia con Gemma Galgani lo ha portato ad essere uno dei cavalieri più amati del parterre tanto che ad oggi sono in tanti a volerlo rivedere negli studi. A tal proposito nei mesi scorsi si è parlato di un suo possibile ritorno e con tanto di richiesta alla sua ex fiamma.

Giorgio infatti ha dichiarato che sarebbe stato addirittura disposto a ritornare e a corteggiare la Galgani… Ma ad oggi ha svelare ancora qualche dettaglio in più su quella che è stata la loro storia, fatta soprattutto di passione è stata la torinese, raccontando altri dettagli intimi.

Gemma Galgani ritorna a parlare di Giorgio e ricorda i bei momenti

Da anni ormai alla ricerca dell’amore, Gemma sembra sia arrivata alla fine delle partecipazioni. La prossima edizione che avrà inizio a settembre, potrebbe essere l’ultima occasione per realizzare il suo sogno di incontrare la persona giusta con cui condividere la propria vita, almeno come riferisce Lorenzo Pugnaloni.

Naturalmente di ufficiale non c’è ancora nulla, la Galgani, proprio nel dating show di Canale Cinque, diversi anni fa, ha conosciuto il vero amore Giorgio Manetti. L’ex cavaliere le è rimasto nel cuore tanto da ricordarlo ancora oggi. La dama ha fatto sapere che in quei mesi dove si è data anima e corpo non sempre tutto è stato facile. Manetti è sempre stato pepato, non gradiva essere contraddetto e soprattutto messo alle strette.

Cosa succedeva dietro le quinte? Passione alle stelle

Nonostante tutto, Gemma Galgani ricorda che è stata una storia d’amore travolgente e piena di passione: “Mi bastava veramente poco per essere felice. Sentirlo dire ‘Sei bellissima’ quando mi veniva incontro varcando la soglia dello studi.

Oppure ‘Il primo ballo lo faccio con Gems’ quando tratteneva delle signore in puntata. lo gli dedicavo la canzone di Giorgia Come saprei… amarti io, e lui contraccambiava con Insieme di Mina“. Infatti, malgrado spesso veniva delusa dai suoi atteggiamenti quando si vedevano Giorgio riusciva sempre a farla sentire una principessa, coccolata e desiderata