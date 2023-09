Amici 23, anticipazioni bomba per la prima puntata: in arrivo grandi big ed ex

Tra poche settimane tornerà Amici, con la sua ventitreesima edizione. In attesa di scoprire quali saranno i concorrenti che vi prenderanno parte, continuano a trapelare indiscrezioni sul talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. L’ultima, in particolare, riguarda i presunti ospiti della prima puntata…

La conduttrice come sempre, già a lavoro da settimane, sta cercando di ingaggiare sopiti d’eccezione di grande fama e soprattutto amati dal pubblico. Beh, a quanto pare ci è riuscita benissimo perhè tra i nomi spuntano alcuni davvero d’eccezione.

Amici 23 anticipazioni: in arrivo grandi ospiti e nuovi ruoli nel talent

Come riportato da MondoTv24, la prima puntata di Amici 23 dovrebbe ospitare tre volti di spicco: Can Yaman, Angelina Mango e Mattia Zenzola. Mentre il primo è un volto noto della fiction Mediaset Viola come il mare, dove è protagonista insieme a Francesca Chillemi, Angelia e Mattia sono stati rispettivamente seconda e primo classificato della scorsa edizione. Le novità, però, non sarebbero finite qui.

I due allievi potrebbero avere un ruolo fondamentale nel talent ovvero comunicare le promozioni o le bocciature dei candidati al banco di studio nel canto e nel ballo. Ma non è tutto perchè a farli da spalla potrebbe esserci anche Can Yaman, Alessia Marcuzzi e Leonardo Pieraccioni.

Amici 23 torna dal 17 settembre: cosa ci aspetta