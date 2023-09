Anticipazioni Terra Amara, spoiler ottobre 2023: Zuleja scopre l’ennesimo inganno e lascia Cukurova

Continua con grande successo la messa in onda pomeridiana di Terra Amara. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi nuovi colpi di scena lasceranno i fan senza parole. Infatti, Demir traditrà la sua amata Zuleja con Umit.

La Altun proverà a far confessare al padre di sua figlia il tradimento, prima di prendere una decisione drastica. Cosa ci attende nelle prossime settimane? Scopriamolo insieme.

Terra Amara anticipazioni: Demir e Zuleja vicini

Le anticipazioni di Terra Amara ci fanno sapere che l’avvicinamento tra Zuleja e Demir durerà davvero pochissimo tempo. La morte di Ylimaz come vedremo nei prossimi episodi la distruggerà e questo la porterà a farsi consolare da suo marito.

Purtroppo, l’Altun a breve si renderà conto di aver sbagliato tutto, prendendo un durissimo colpo. Lo Yaman si mostrerà dolce e premuroso dopo la morte di Akkaia e questo farà pensare alla donna che finalmente adesso ha ritrovato un pò di serenità

Spoiler turchi Terra Amara, Züleyha scopre il tradimento di Demir

Demir sorprenderà la sua amata, chiedendole di convolare a nozze per la seconda volta. Una proposta che renderà Zuleja felicissima ma ben presto si renderà conto che non tutto è come le sembra. La ritrovata serenità di coppia verrà messa a dura prova dai dubbi dell’Altun che non tarderà ad accorgersi che l’uomo al quale ha concesso nuova fiducia non è affatto indifferente alla vicinanza di Umit.

Se da un lato la presenza della giovane dottoressa fa vibrare il cuore di Demir dall’altro la Altun on capisce di avere una rivale. Tra Umit e lo Yaman infatti si accenderà il fuoco della passione, tanto che diventeranno amanti. Quando Züleyha scoprirà che Demir l’ha tradita non la prenderà affatto bene. Oltre a umiliarlo deciderò di fare le valige e di scappare a Cipro. Quando il ricco imprenditore si renderà conto che sta perdendo la donna della sua vita correrà da lei per bloccare la sua fuga. Ma riuscirà ad arrivare in tempo