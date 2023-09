Riccardo Guarnieri esce allo scoperto con la nuova fidanzata: addio a Uomini e donne

La settimana scorsa si sono registrate le nuove puntate di Uomini e donne. Nelle prime sono stati presentati i tre nuovi tronisti e si è parlato delle avventure dei protagonisti del Trono Over.

Nel parterre, il pubblico potrà ritrovare diverse e dame e cavalieri dello scorso anno, come Roberta di Padua, Alessandro e la veterana Gemma Galgani, ma ci saranno anche ritorni molto attesi come quello di Barbara De Santis. Tuttavia, fino ad ora, ci sono due volti noti del programma che non si sono ancora presentati in studio: Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato.

Uomini e donne: Riccardo Guarnieri assente, ha una fidanzata

L’assenza dei due cavalieri si è fatta molto sentire e dal web sono spuntati possibili motivi per cui la coppia non si è presentata. A detta di molti, l’esclusione dei due uomini dal dating show sarebbe da attribuire alle nuove linee editoriali imposte da Pier Silvio Berlusconi.

Com’è noto, il figlio dell’ex premier ha voluto dare un’aria meno trash ai suoi canali rivoluzionando così le proprie trasmissioni. Ma a quanto pare il vero motivo dell’assenza dei due cavalieri non è questa. In particolar modo quella di Guarnieri riguarda la presenza di una donna nella sua vita.

Chi è la nuova fiamma dell’ex cavaliere tarantino