Terra Amara spoiler da orrore: Demir torturato e seviziato, Zuleja fa una macraba scoperta

Continua con grande successo la messa in onda pomeridiana di Terra Amara. Le anticipazioni ci fanno sapere che la serie arrivata alla sua terza stagione finirà con una store line drammatica.

Zuleyha e Demir, dopo periodi burrascosi e tanti ostacoli, sembravano finalmente pronti a riappacificarsi, determinati a superare incomprensioni e rancori accumulati. La loro intenzione di rincominciare, mettendo da parte le cattiverie del passato, era un segnale positivo che augurava nuovi inizi. Purtroppo, le cose si metteranno malissimo

Terra Amara anticipazioni: Demir sequestrato nella sua abitazione

Come spesso accade nelle soap opera ci sono risvolti drammatici che colpiscono in maniera particolare. La storia di Zuleja fin dal primo istante è sempre stata molto complicata sia per Yilmaz e poi con Demir. Proprio nel momento in cui la giovane Altun sembrava aver ritrovato un pò di felicità ecco che il destino le ha riservato l’ennesimo colpo.

Le anticipazioni ci fanno sapere che dei banditi incappucciati faranno irruzione nella villa dello Yaman e lo prenderanno ostaggio. Il ricco imprenditore verrà portato via e la sua sparizione lascerà la famiglia nella totale disperazione.

Spoiler turchi: Demir trovato morto in una cella frigorifero

La notizia peggiore arriverà dopo poco. Zuleyha, già devastata dalla misteriosa sparizione del suo amato, viene ulteriormente provata dal destino. Operai intenti a ristrutturare un capannone abbandonato faranno un macabro ritrovamento: in una cella frigorifera, sarà trovato Demir privo di vita

La scena del riconoscimento sarà tra le più intense. Le forze dell’ordine, dopo aver identificato il corpo, si rivolgeranno alla consorte per il tragico ocmpito, ovvero quello del riconoscimento. La sua reazione sarà devastante, la Altun disperata crollerà davanti a suo marito senza capire il perchè gli abbiano fatto così tanto male. Il mistero intorno alla morte di Demir promette di mantenere il pubblico con il fiato sospeso nelle prossime puntate. Qual era il motivo dietro l’assassinio?