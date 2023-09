Uomini e donne, vi ricordate di Anna Mufanò? Oggi irriconoscibile nei suoi 92 kili

Uomini e Donne tornerà presto sul piccolo teleschermo, infatti, il programma inizierà Lunedì 11 settembre. Come sempre al timone vedremo Maria De Filippi accompagnata da Tina e Gianni in questa nuova stagione. Proprio una delle ex protagoniste del programma ha recentemente fatto parlare di sé: ecco di chi si tratta.

Chi ha seguito Uomini e donne negli passati, sicuramente si ricorderà di Anna Munafò. La ragazza è stata tronista, nel 2014 ed è rimasta nel cuore di molti appassionati del programma per la sua educazione e la sua semplicità. Motivo per cui ancora oggi, Anna è molto seguita sui social.

Anna Mufanò totalmente trasformata: eccola oggi nei suoi 92 kili

La giovane proprio attraverso il suo profilo ha fatto sapere che presto avrà un secondo figlio, un maschietto. L’ex protagonista del dating show si è sposata nel 2019 con Giuseppe Saporita e nel 2020 è diventata madre del suo primo bambino.

In una recente invervista Anna ha raccontato che con la prima gravidanza ha preso molti chili e non è riuscita più a perderli. E’ arrivata a pesare 92 kili per 1.76 di altezza. Chi l’ha seguita durante il trono si ricorderà sicuramente del uso aspetto fisico, alta e snella.

