Andrea Foriglio pronto a tornare a Ued: l’appello a Maria. C’entra Roberta?

Lo abbiamo conosciuto nella scorsa edizione il bellissimo osteopata romano, che ha corteggiato Nicole. Andrea Foriglio si è fatto notare eccome, e non solo dalla Santinelli. La giovane lo ah portato fino a fine percorso decido poi di continuare la conoscenza con Carlo fuori dagli studi.

Una storia la loro durata poche settimane e che ha creato non poco scompiglio sui social. Tornando ad Andrea qualche settimana fa ha partecipato ad un concorso di bellezza dove si è classificato al primo posto diventando “Il più bello D’italia”. E ora? Adesso sembra pronto a tornare di nuovo negli studi di Canale 5

Andrea Foriglio riceve il titolo di Più bello di D’Italia, piovono critiche feroci

Dopo la proclamazione del titolo come più bello d’Italia, Andrea Foriglio è stato travolto da feroci critiche. Il motivo è molto semplice, dato che ha sempre detto di non essere interessato alla televisione e a questo genere di cose.

Il pubblico che lo ha seguito a Ued si è davvero infuriato, tanto che qualcuno ha insinuato che ha vinto tale titolo solo per raccomandazione. A tali accuse ha risposto lo stesso osteopata dicendo che non è giusto questo tipo di trattamento. La sua professione viene sempre al primo posto e mai la lascerà per fare tv.

L’ex corteggiatore pronto a tornare a Ued: l’appello

Nello stesso tempo, però, nn ha escluso il desiderio di voler partecipare di nuovo a Ued. Andrea vorrebbe dimostrare a tutti che è una persona semplice, non montata come lo hanno definito in studio lo scorso anno e sopratutto ha voglia di innamorarsi. Il suo sogno è quello di trovare una bella ragazza con tanta determinazione.

Chissà se tornasse a Ued non darebbe una possibilità a Roberta di Padua che lo ha sempre corteggiato. Foriglio non ha negato nemmeno la voglia di partecipare ad un reality. Gli piacerebbe infatti partire per l’Honduras a l’Isola dei famosi o anche al Grande Fratello.