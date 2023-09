Un posto al sole, anticipazioni 5 settembre 2023: Nunzio si vendica e parte con la sua vendetta

Continua con grande successo la messa in onda di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che la puntata di domani 5 settembre sarà ricca di colpi di scena. Luca si sentirà a disagio dopo aver scoperto da Giulia che Bricca è malata. De Santis infatti sentendosi in colpa si allontanerà dalla donna,

Intanto Rossella continuerà ad avere dei dubbi sulle nozze con Riccardo mentre Nunzio incontrerà un’affascinante conoscenza di Alberto e inizierà ad avere un’idea per vendicarsi del Palladini. Mariella tenterà di ricucire i rapporti con Serena ma non andrà come da lei previsto.

Un posto al sole anticipazioni: Giulia triste, Nunzio si vendica di Palladini

Non sarà affatto un bel momento per Giulia che si renderà conto che la sua cagnetta è malata. Speranza infatti le dirà che la cagnolina potrebbe essere affetta da demenza. La Poggi si confiderà con Luca cercando un pò di consolazione ma quest’ultimo si sentirà molto in colpa. De Santis infatti non ha il coraggio di dirle della sua malattia e diventerà sempre più scostante e scontroso tanto da deludere la sua amica.

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere anche che Nunzio è rimasto molto deluso dalle nozze di Rossella e questa cosa lo ha profondamente provato. Nello stesso tempo ha deciso di guardare avanti e caso vuole che incontrerà una persona molto affascinante, un ex fiamma di Alberto Palladini. Beh, questo per lui sarebbe un ottimo modo per vendicarsi dell’avvocato. Intanto, Ross sembra avere dei ripensamenti… Non è sicura di convolare a nozze