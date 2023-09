Barbara D’Urso, pronta per nuovi progetti in Rai? L’indizio parla chiaro “Si torna a scuola”

È tempo di cambiamenti per Barbara d’Urso, che ormai non è più al timone di Pomeriggio Cinque, che ha guidato per tanti anni. La presentatrice insomma adesso deve rimboccarsi le maniche e dare una svolta alla sua carriera. Nelle scorse settimane ha fatto sapere che non se ne starà con le mani in mano e poche ore fa a dare un indizio in più sul suo futuro ci ha pensato lo storico nemico Lucio Presta, di cui è nuovamente amica da qualche mese.

Per molti anni il famoso agente dei vip e Barbarella sono stati in conflitto. Infatti, spesso le ha riservato delle critiche e le ha anche fatto la guerra. Ma ecco che qualche mese fa la stessa conduttrice ha reso noto che tra loro è tornata la pace.

Pace fatta tra Barbara D’Urso e Lucio Presta

Negli anni passati un malinteso ha rovinato la loro amicizia tanto che per più di venti anni non si sono salutati. Ora però le loro strade si sono ritrovate e a tal proposito ha Presta ha voluto parlare del loro rapporto di oggi. E’ stata una nemica amatissima per molti anni”. Sono stati molto amici, in particolare quando lavoravano insieme a inizio carriera. Poi, a causa di un malinteso, lei si è allontanata e Presta è rimasto male.

Come detto in precedenza ad oggi i telespettatori però vogliono solo sapere quale sarà il futuro di Barbara dato che ad oggi è senza un programma televisivo. . Si vocifera che approderà in Rai, e chissà anche a Domenica In al posto di Mara Venier. Al tal proposito Lucio non si è sbilanciato spiegando che per ora non può rivelare nulla altrimenti Andrea Vianello gli blocca tutto.

La conduttrice televisiva a Londra: quali sono i suoi progetti?

Intanto proprio pochi istanti fa Barbara D’Urso ha potato uno strano scatto sui social. La conduttrice, che qualche giorno fa aveva lasciato l’Italia, ha fatto sapere di essere a Londra per studiare e che ci resterà per alcuni mesi.

Molto probabilmente la conduttrice ha bisogno di studiare l’inglese o chissà ha qualche altro suo progetto top secret. Per adesso non ci resta altro che attendere