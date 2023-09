Uomini e donne addio tra Luca e Antonella: scoppiata l’ennesima coppia, lui una furia!

E’ scoppiata l’ennesima coppia di Uomini e donne. Purtroppo, Antonella Perini e Luca Panonti si sono lasciati. A dare la conferma sulla rottura ci ha pensato l’ex cavaliere del Trono Over sul suo profilo Instagram.

L’uomo ci ha tenuto a fare delle precisazioni, in quanto in questi giorni sta ricevendo non pochi insulti da parte dei fan dell’ex dama. Leggendo tra le righe, è possibile intuire che Luca è rimasto deluso dalla decisione presa da Antonella. Infatti, pare sia stata lei a decidere di chiudere la love story.

L’ex cavaliere del trono over ha fatto sapere di non avere nessuna colpa per la rottura della sua storia con Antonella. Anzi, Luca ha specificato che è stato proprio la Perini a lasciarlo e senza un motivo valido. Infatti, rivolgendosi a chi lo insulta gli ha consigliato di chiedere informazioni alla sua ex che sicuramente ne sa più di lei. Con queste parole Panont ha dimostrato di essere molto deluso e arrabbiato per l’accaduto ma al momento da parte di Antonella non è arrivata nessuna replica.

Antonella Perini non replica ma lancia frecciate

Nelle scorse ore, la Perini si è lasciata andare a varie frecciate, che potrebbero spiegare i motivi che l’avrebbero portata a mettere fine alla relazione con Luca, nata a Uomini e Donne. Ha innanzitutto condiviso una citazione, per ringraziare tutte le persone che le stanno dando forza, dopo essere rimasta delusa. Senza scendere nel dettaglio ha fatto capire di aver preso questa decisione dopo aver ricevuto una brutta azione.

Come in molti ricorderanno la coppia si è scelta nel programma di Canale 5, ma non ha mai avuto modo di annunciare in quello studio la nascita della loro storia d’amore.

Infatti, molti telespettatori improvvisamente hanno notato l’assenza di entrambi e hanno iniziato a porsi delle domande. Nonostante questo il pubblico da casa li ha sempre sostenuti ed amati, sopratutto quando lei ha annunciato diversi mesi fa di aver perso la gravidanza.