Ascolti tv Pomeriggio 5: quanto ha fatto la prima puntata con Myrta Merlino? Risultati spiazzanti

Pomeriggio 5 ha ufficialmente riaperto i battenti in una versione del tutto nuova e inedita, ma come saranno andati gli ascolti? Inutile negare che dietro il lancio del nuovo format con Myrta Merlino c’era tanta curiosità.

I telespettatori, infatti, erano curiosissimi di scoprire come si sarebbe destreggiata la nuova presentatrice nel ricoprire i panni che per 15 anni ha indossato Barbara d’Urso. Ebbene, in risultati sono davvero spiazzanti.

Ecco gli ascolti tv della prima puntata di Pomeriggio 5

Gli ascolti tv di ieri relativi a Pomeriggio 5 hanno rivelato che la trasmissione condotta da Myrta Merlino ha fatto un boom di telespettatori. I dati auditel, infatti, rivelano che il talk show è stato seguito 1.633.000 spettatori con il 21.37%, nella prima parte in onda dalle 16.55 alle 17.44, mentre gli spettatori della seconda parte in onda dalle 17.48 alle 18.25 sono stati 1.572.000. Infine, i Saluti nella parte conclusiva hanno totalizzato 1.482.000 con uno share pari al 16.57%.

Insomma, stando a quanto emerso sembra evidente che il debutto della nuova edizione di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino sia stato un vero trionfo per la conduttrice. C’è da dire, però, che ieri ha giocato un punto di forza anche l’aspetto legato alla curiosità. In tanti hanno seguito la trasmissione per farsi un’idea a riguardo. Adesso bisognerà attendere le prossime puntate per vedere se si manterranno questi ritmi.

Il confronto con la prima puntata dell’anno scorso e con la concorrenza

Rispetto al debutto dell’anno scorso l’edizione di quest’anno di Pomeriggio 5 ha registrato molti più ascolti. Barbara d’Urso, infatti, all’epoca totalizzò1.397.000 spettatori con il 18.71%, nella presentazione in onda dalle 17.26 alle 17.43, e 1.318.000 spettatori con il 17% dalle 17.46 alle 18.26. Per quanto riguarda la concorrenza, invece, Estate in Diretta ha raccolto 1.364.000 spettatori con il 16.24% (presentazione dalle 17.14 alle 17.46: 1.083.000 – 14.23%).

Gli altri dati relativi al pomeriggio, invece, rivelano che Su Canale5 Beautiful ha coinvolto 2.595.000 spettatori con il 21.03%. Terra Amara, invece, ha appassionato 2.661.000 spettatori con il 24% di share. A seguire il lungo appuntamento con La Promessa ha ottenuto 2.000.000 spettatori con il 23.29%. Su Rai2 Gli Omicidi del Lago ha raccolto 287.000 spettatori con il 2.81%. Il ritorno di Alla Scoperta del Ramo d’Oro ha convinto 263.000 spettatori pari al 3.3%. Overland 22 registra 434.000 spettatori e il 5.68%. Geo Magazine ha ottenuto 705.000 spettatori con l’8.15%. Su Rete4 la replica de Lo Sportello di Forum è stato seguito da 717.000 spettatori con il 6.91%. TG4 Diario del Giorno ha interessato 437.000 spettatori con il 5.34%.