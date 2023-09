Linea AMG: le supersportive di casa Mercedes

Quando cerchiamo il non plus ultra nell’ambito delle auto supersportive, è impossibile non menzionare la linea AMG di Mercedes, divisione di Mercedes-Benz dedicata alla produzione di auto ad altissime prestazioni.

AMG è una sigla storica e piena di significato per gli appassionati di auto sportive; nata nel 1967 grazie all’accordo fra Hans Werner Aufrecht e Erhard Melcher, quella che agli inizi era una piccola azienda, diventerà uno dei partner ufficiali del gruppo Daimler-Benz; per la cronaca, AMG sta per (Aufrecht, Melcher, Grossaspach; quest’ultimo è il nome della cittadina in cui viveva Aufrecht).

Con il passare degli anni i successi della linea Mercedes AMG sono sempre stati più numerosi e oggi questa sigla è praticamente sinonimo di prestazioni di altissimo livello, design aggressivo e lusso ineguagliabile.

Ma tra tutti i modelli comparsi sui listini, uno in particolare ha scritto la storia automobilistica ed è pronto a rifarlo: Mercedes AMG GT ha fatto un trionfante ritorno tra gli appassionati di motori.

La coupé di Affalterbach è stata completamente ridisegnata, fino a raggiungere la perfezione totale. La rivoluzione principale, e per alcuni tratti inaspettata, riguarda la struttura dimensionale: Mercedes AMG GT si è trasformata in una versione 2+2, rompendo con la sua tradizionale identità di auto sportiva a due posti. I sedili posteriori non solo conferiscono maggiore versatilità per l’uso quotidiano, ma possono anche essere ribaltati con facilità per incrementare la capacità del veicolo. L’efficienza aerodinamica è stata potenziata grazie all’adozione di leghe metalliche ultraleggere e all’introduzione di elementi innovativi come gli AIRPANEL, che regolano in modo intelligente il flusso d’aria intorno alla vettura.

Al suo interno troviamo un motore V8 Biturbo, disponibile in due motorizzazioni per poter rispondere ad ogni esigenza.

GT 63 4MATIC+, la versione più aggressiva, con un totale di 585 CV e 430 kW, è in grado di generare una coppia massima di 800 Nm e raggiungere i 100km/h in 3,2 secondi, con una velocità massima di 315 km/h.

GT 55 4MATIC+, al contrario, sfodera la potenza di 476 CV e 350 kW, una oppia massima di 700 Nm, velocità massima 295 km/h e accelerazione da 0-100 in 3,9 secondi.

Mercedes AMG GT si riconferma quindi per l’ennesima volta la regina delle supersportive di lusso.

Fra i tanti modelli AMG proposti da Mercedes, merita sicuramente un cenno anche Mercedes Classe G AMG, disponibile nella versione Mercedes G 63 AMG con motore benzina a 8 cilindri a V da 4 litri, capace di una potenza massima di 585 CV; la trazione è integrale 4MATIC e il cambio automatico è a 9 rapporti. Ricchissima la dotazione di serie.

Da ricordare anche la compatta high performance Mercedes AMG A 45 dotata di motore 4 cilindri anteriore trasversale, 1991cc di cilindrata, capace di 421 CV di potenza a 6.750 giri e di una coppia di 500 Nm a 5250 giri. Il cambio è a doppia frizione (8 rapporti). L’accelerazione è 0-100 km/h in soli 3,9 secondi e la velocità massima è di 270 km/h.

2.Linea Mercedes AMG: perché scegliere Trivellato Mercedes

Nell’ambito delle auto di alta gamma come quelle appartenenti alla linea AMG, l’acquisto attraverso una concessionaria ufficiale fa la differenza. Trivellato, Top Dealer Italia Mercedes e unico AMG Performance Center Veneto, con più di 100 anni di esperienza nel settore dell’automotive (l’azienda è stata fondata nell’ormai lontano 1922), si erge come garanzia di eccellenza.

L’ampia scelta di auto disponibili, visibili in tempo reale sul sito trivellato.it, consente di individuare il modello ideale per ogni esigenza. La trasparenza è una prerogativa fondamentale: per le vetture usate, Trivellato evidenzia non solo le caratteristiche, ma anche i segni d’usura e del vissuto, rendendo l’esperienza chiara e trasparente. Se la vostra ricerca è rivolta verso una AMG usata, l’offerta Mercedes di Trivellato è irrinunciabile, garantendo la qualità di ogni veicolo con 150 controlli secondo lo standard Mercedes-Benz Certified.

Peraltro, sul sito web di Trivellato è possibile usufruire gratuitamente dell’Equalizzatore Trivellato-Voltaage, un software di simulazione che, oltre ad evidenziare i vantaggi delle alimentazioni elettriche o ibride, ti permette di scoprire la soluzione più vantaggiosa tra un’auto con motore termico o se optare per una soluzione elettrica incrociando costi, il risparmio e differenza in termini di emissioni inquinanti.