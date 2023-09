Uomini e donne cambia orario: Pier Silvio Berlusconi penalizza anche Maria De Filippi

Cambiamenti in arrivo a Uomini e donne e di certo non del tutto positivi. I fan di Uomini e donne purtroppo dovranno fare i conti con un nuovo orario che sicuramente non gli farà proprio piacere.

Il primo appuntamento con il dating show di Maria De Filippi è fissato per il pomeriggio di lunedì 11 settembre 2023 e finalmente si tornerà a seguire le vicende legate al Trono Classico e al Trono Over. Come fa notare IsaeChia, c’è però con una piccola variazione di orario.

Uomini e donne cambia orario: ridotte le puntate del dating show

I telespettatori sono abituati a seguire gli appuntamenti del programma dalle ore 14.45 alle 16.10. Ma come si può notare attraverso la guida tv ufficiale di Mediaset, le puntate dureranno di meno. Nel dettaglio verranno trasmesse dalle 14.45 alle 15.53 circa. A seguire andrà in onda un nuovo episodio della soap opera spagnola La Promessa, che lascerà poi spazio a Pomeriggio Cinque alle ore 16.55.

Dunque, si può dire che le puntate avranno una durata di circa 15 minuti in meno rispetto alle passate edizione. Ma per quale motivo? Visto il successo di Queen Mery? Il motivo è molto facile, dai alcuni portali si legge che anche in questo caso c’entrano le nuove disposizioni di Pier Silvio Berlusconi

Chi sono i nuovi tronisti di Uomini e donne?

Chi saranno i protagonisti della nuova edizione del dating show di Maria De Filippi? Il pubblico di Canale 5 avrà modo di conoscere i nuovi volti del Trono Classico e del Trono Over sin dalla prima puntata. In particolare, è già noto chi sono i nuovi tronisti. Questi sono Brando, Cristian e Manuela Carriero. Mentre i primi due sono volti sconosciuti per i telespettatori, la tronista è già nota per aver preso parte a Temptation Island.

Per quanto riguarda gli over c’è mistero sull’assenza di Riccarod Guarnieri che pare si sia fidanzato mentre ancora non si è capito cosa è accaduto ad Armando. Intanto, ricordiamo che oggi sei settembre 2023 verranno registrate nuove puntate e per scoprire tutte le anticipazioni non vi resta altro che seguirci.