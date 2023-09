Gli autori del GF hanno preso in giro tutti? Le promesse non mantenute e la furia del web

La nuova edizione del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini, si avvicina al debutto e il cast è già ad un buon punto. Tuttavia, ciò che sta emergendo in queste ore è che gli autori non starebbero mantenendo le promesse fatte inizialmente.

Dopo tante voci sul cambio registro in casa Mediaset, la sensazione degli utenti social è che siano state solo parole al vento. Non a caso, si era parlato di un’edizione meno lunga ma che comunque dovrebbe durare 5 mesi. Ma non è tutto perchè la novità riguardava i Nip e alla fine quest’ultimi tanto sconosciuti non lo sono affatto

Alfonso Signorini ha mentito a tutti: cosa non torna ai fan del GF

Quando sono iniziate a circolare in rete le prime anticipazioni su questa edizione del Grande Fratello, i vertici di casa Mediaset avevano fatto sapere che ci sarebbero stati tanti cambiamenti. Alfonso Signorini, ad esempio, confermò la variante mista, con Vip e non nella Casa. E non solo, anche ai piani alti si è detto che il programma fosse stato aperto a tutti tranne che a persone iscritte ad Onlyfans e influencer in generale. Sta di fatto che i primi tre nip della stagione non sono per niente sconosciuti.

Giselda Torresan vanta oltre 130mila followers su Instagram con tanto di fanpage; Vittorio Menozzi ha sfilato addirittura per Dolce & Gabbana e conosce diversi vip; Letizia Pretis conta una pagina dei fan, ha partecipato al Festival di Venezia ed è stata immortalata con Can Yaman. Insomma, una vera e propria presa in giro.

Dove sono i cambiamenti? Pubblico in delirio

Non solo i “finti nip” (così l’ha definiti il web) avrebbero fatto infuriare gli utenti social, i quali si sono sentiti fortemente ingannati dalle voci iniziali, ma anche quei cambiamenti riguardanti la durata della nuova edizione del Grande Fratello.

Si era parlato di una stagione di tre mesi, ma nemmeno in questo caso le cose sarebbero andate così. Infatti, il GF partirà lunedì 10 e stando ai primi aggiornamenti dovrebbe terminare a marzo.