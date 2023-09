Terra Amara anticipazioni dal 1° ottobre 2023: Zuleja fa giustizia a Hunkar

Continua con grande successo la messa in onda pomeridiana di Terra Amara. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi ci saranno grandi colpi di scena che lasceranno i fan senza parole. Gli spoiler relativi agli episodi di ottobre ci fanno sapere che

Behice si ritroverà definitivamente messa alle strette a a quel punto, si lascerà andare a un gesto estremo: pur di non essere uccisa dal figlio di Hunkar, la donna preferirà togliersi la vita direttamente.

Terra Amara anticipazioni: Zuleja porta avanti da sola le indagini

Nuovi clamorosi appuntamenti ci attendono nella serie Terra Amara. Le anticipazioni della soap opera pomeridiana di Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per la fatidica resa dei conti legata alla morte di Hunkar. La morte della donna ha sconvolto tutti sia in paese che alla villa, e sia Demir che Zuleja vogliono sapere a tutti i costi chi ha commesso questo macrabo delitto.

Le indagini andranno avanti e l’Altun sarà sempre più convinta che la vera responsabile di quanto è accaduto sarebbe la zia di Mujgan. Per questo motivo Zuleyha chiederà a un suo amico di avviare delle indagini sul conto di Behice e scoprirà che è stata l’artefice della morte di tutti i suoi precedenti mariti. A quel punto, Zuleyha non avrà più alcun dubbio sulla sua colpevolezza e deciderà di affrontarla.

Anticipazioni: Behice si toglie la vita gettandosi nel vuoto

Le anticipazioni ci fanno sapere che nonostante Zuleja riuscirà a mettere alle strette Behice, quest’ultima proverà a negare. Nello stesso tempo, capita di essere stata messa alle strette, deciderà di darsi alla fuga. La donna ruberà tutti i risparmi di Gaffur e Sanye scappando dal paese.

Peccato però che il suo piano diabolico verrà intercettato da Zuleja e Fekeli : quest’ultimo la metterà alle strette e le offrirà una pistola per togliersi la vita. Behice, però non accetterà la sua proposta e proverà ad uccidere Fekeli sparando un colpo dalla pistola. Peccato però che l’arma da fuoco fosse scarica e capito di non avere scampo deciderà di farla finita da sola e si getterà dal dirupo.