Francesca De Andrè ha un tumore, racconto straziante: “Operata d’urgenza, ora non posso più…”

Francesca De Ansdrè ha appena fatto un racconto straziante sui social in cui ha spiegato di avere un tumore. Ad agosto ha iniziato a stare male e subito si è resa conto che qualcosa non andasse, per tale ragione si è fatta prescrivere delle analisi.

Dopo aver effettuato dei controlli e degli esami, i medici hanno capito sin dal primo momento che il suo fosse un caso piuttosto grave e che andasse operata d’urgenza. Vediamo, dunque, cosa è successo.

Il terribile racconto di Francesca De Andrè: come ha scoperto il tumore e l’operazione

Da un po’ di tempo l’account di Francesca De Andrè era silente e il motivo risiede nel fatto che la ragazza ha scoperto di avere un tumore. Il periodo estivo per lei è stato orribile, in quanto è stato ad agosto che ha scoperto di avere questa brutta malattia. Dopo aver fatto dei controlli e aver avuto la diagnosi, la giovane è stata ricoverata d’urgenza presso la Clinica Mangiagalli di Milano.

Lì è stata subito sottoposta ad un’operazione per asportare le masse tumorali che le sono state diagnosticate. Nello specifico, la giovane ha avuto una salpingectomia bilaterale. L’operazione è stata piuttosto invasiva, al punto che ha portato a delle conseguenze irreversibili. Francesca, infatti, ha svelato che non potrà più avere dei figli in maniera naturale. Ad ogni modo, alla fine le è andata anche bene, in quanto i presupposti erano altri.

Le conseguenze e come sta adesso

I medici, infatti, in fase di operazione erano indecisi se rimuovere tutto, e quindi rendere la giovane totalmente sterile, oppure agire nel modo in cui hanno agito. Per fortuna, le cose sembrano essere andate per il meglio. Ad ogni modo, il pericolo non è del tutto scampato. Adesso, infatti, Francesca De Andrè è in attesa degli esami istologici volti a capire nello specifico la natura del tumore.

Anche se l’ansia e la preoccupazione sono davvero notevoli, però, Francesca ha deciso di essere ottimista. In questi casi, infatti, lo spirito e la forza d’animo sono fondamentali, pertanto, è certa che tutto andrà nel migliore dei modi. Nel post in cui ha dato questa triste notizia, la De Andrè ha pubblicato anche dei video girati durante il suo ricovero. In tale occasione non ha mai perso il sorriso ed ha sempre cercato di farsi forza e di trovare il lato positivo.