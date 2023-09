Sanremo, Amadeus fatto fuori da Stefano De Martino? Verità su incontro con Gerry Scotti

In queste ore sono trapelate delle interessanti indiscrezioni che riguardano Amadeus e il Festival di Sanremo. Come già detto in precedenza quello dell’anno venturo sarà l’ultimo Sanremo di Amadeus.

A confermarlo è stato lo stesso conduttore il quale ha dichiarato che, dopo ben 5 anni di fila, non si sognerebbe minimamente di continuare. Proprio per tale ragione, si stanno già facendo sentire le ipotesi inerenti il sui possibile sostituto. Vediamo cosa è emerso.

De Martino al posto di Amadeus al Festival di Sanremo? Cosa è emerso

Chi sarà il conduttore del Festival di Sanremo dopo Amadeus? Forse è un po’ troppo presto per pensarci, ma sul web sono già trapelate delle indiscrezioni a riguardo. Nello specifico, stando a quanto rivelato da TV Blog, pare proprio che in lizza per questo incarico ci sia Stefano De Martino. La Rai ha deciso di puntare molto sul conduttore, sta di fatto che è considerato come uno dei volti del futuro dell’azienda.

Ebbene, proprio per tale ragione, pare che si stia facendo sempre più strada l’ipotesi di vederlo come conduttore della kermesse. In alternativa, poi, si è pensato anche ad affidare questo incarico ad una donna. Tra i nomi trapelati è venuto fuori quello di Laura Pausini, e non solo. Si è addirittura pensato di coinvolgere più donne per ricoprire questo incarico, tra cui Maria De Filippi, Antonella Clerici, Sabrina Ferilli, Fiorella Mannoia e Luciana Littizzetto.

L’incontro misterioso tra Amadeus e Gerry Scotti: cosa c’è sotto?

Ad ogni modo, prima di pensare a quelle che saranno le sorti del Festival di Sanremo dopo Amadeus, sono emerse delle indiscrezioni che riguardano la prossima edizione. Nello specifico, in queste ore si sta parlando sul web dell’ipotesi che Gerry Scotti possa essere al Festival. Il gossip è nato dopo che Amadeus e Gerry sono stati beccati questa mattina mentre erano intenti a fare colazione insieme.

La foto in questione è stata pubblicata anche dai diretti interessati che, tuttavia, hanno preferito non proferire parola a riguardo. Sul web, però, in molti sono convinti che dietro il loro incontro ci sia, in realtà, qualcosa di attinente con il Festival della canzone italiana che si terrà nel 2024. Scotti, dunque, potrebbe essere tra gli ospiti del conduttore o, perché no, anche un suo aiutante, ruolo che l’anno scorso è spettato a Gianni Morandi. Al momento non ci sono conferme, ma il popolo del web è assolutamente entusiasta e spera che tutto questo possa realmente verificarsi.