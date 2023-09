Oroscopo 10 settembre 2023, classifica. Leone favoriti, opportunità per Acquario

Le previsioni dell’oroscopo di domenica 10 settembre invitano i Sagittario a fare un esame di coscienza. I Vergine, invece, sono in grande forma, meglio approfittare.

Oroscopo dei primi sei segni

1 Vergine. I nati sotto questo segno sono in ottima forma. Se siete un po’ indecisi e incerti sul vostro futuro, non temete. Presto potreste ricevere una splendida notizia che vi ribalterà totalmente la giornata. Siate fiduciosi.

2 Leone. Siete piuttosto favoriti dalle stelle. Essere baciati dalla fortuna non è certamente una cosa che capita tutti i giorni, quindi, cercate di approfittare. L’oroscopo del 10 settembre vi invita ad essere audaci.

3 Scorpione. In amore potreste ricevere una piacevole sorpresa. Di solito amate avere il controllo sulle cose, ma ci sono delle situazioni in cui lasciarsi trasportare dagli eventi è di gran lunga meglio.

4 Acquario. Soprattutto in ambito professionale potrebbero sorgere delle opportunità molto interessanti, cercate di non farvele scappare. Dal punto di vista personale ci sono delle faccende in sospeso da chiarire.

5 Bilancia. Giornata molto intensa sul fronte delle emozioni. Ricordate che nella vita si raccoglie quello che si semina, quindi, cercate di agire sempre in maniera onesta. Sul lavoro ci vuole qualche piccola pausa.

6 Pesci. L’amore la farà da padrone in questa giornata. La vostra priorità sarà dare voce ai vostri sentimenti. Ad ogni modo, cercate di non arretrarvi troppo nel lavoro, altrimenti poi potreste avere delle ripercussioni.

Previsioni 10 settembre ultimi sei segni

7 Cancro. Non siete amanti dei compromessi. Di solito vedete le cose o bianco o nero, ma ricordate che sono le infinite sfumature a colorare la vita. In amore è tempo di essere onesti e diretti.

8 Capricorno. Secondo l’oroscopo di domenica 10 settembre, i nati sotto questo segno devono tenere un po’ a freno l’istinto. In certe occasioni vi verrebbe da agire in maniera un po’ troppo diretta, meglio controllarsi.

9 Sagittario. Alti e bassi dal punto di vista dell’amore. Se ci sono state delle discussioni, forse è il caso di fare un esame di coscienza in modo da capire anche quali siano i propri errori.

10 Toro. Se in amore non vi sentite appagati, meglio lasciar perdere. Non siate vincolati a relazioni che non vi fanno sentire felici. La vita è piena di opportunità, quindi, non resta da fare altro che osare.

11 Gemelli. La timidezza non vi porterà da nessuna parte. Nella vita è importante essere sfacciati, quando necessario. Dal punto di vista professionale è importante far valere sin da subito le proprie idee.

12 Ariete. Non siate troppo polemici e cercate di riflettere prima di prendere delle decisioni serie inerenti il vostro futuro. Se necessario, chiedete l’aiuto anche delle persone di cui vi fidate e a cui tenete.