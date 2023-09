Carlotta Mantovan nel cast di Ballando con le Stelle: la reazione dei fan (VIDEO)

In queste ore è stato ufficializzato il nome della quinta concorrente di Ballando con le Stelle, stiamo parlando di Carlotta Mantovan. Il suo nome era trapelato già nelle scorse settimane, tuttavia, fino a questo momento, non era stato ancora confermato.

Adesso, invece, la notizia è stata confermata direttamente dallo staff della trasmissione. Per l’occasione, è stato pubblicato un video esilarante che, in men che non si dica, ha fatto il giro del web. Vediamo cosa è successo.

Il video annuncio di Carlotta Mantovan a Ballando con le Stelle

Di tanto in tanto, lo staff di Ballando con le Stelle sta pubblicando sul profilo Instagram della trasmissione i concorrenti che prenderanno parte al format. Per il momento erano stati fatti quattro nomi, mentre quest’oggi alla lista se ne è aggiunto un altro, che sta generando molto sgomento da parte degli utenti del web. La persona che si cimenterà nell’avventura di Ballando con le Stelle il prossimo autunno è Carlotta Mantovan.

La moglie del compianto Fabrizio Frizzi ha ammesso di essere prontissima per questa nuova avventura. L’annuncio è stato dato all’interno di un video, in cui appare Carlotta in sella al suo cavallo. La donna canticchia una canzone e ammette che, anche se non sembra, in realtà si sta allenando per partecipare al talent show che presto ripartirà su Rai 1. La Mantovan è apparsa davvero molto allegra e felice di intraprendere questo nuovo percorso. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle)

La reazione degli utenti del web

Con l’annuncio di Carlotta Mantovan, dunque, il cast ufficiale di Ballando co le Stelle sale a 5. I nomi che sono trapelati fino a questo momento sono quelli di Riky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi. Soprattutto a seguito dell’annuncio inerente la partecipazione al programma di Carlotta, però, il pubblico è sembrato particolarmente entusiasta.

Al di sotto del post in questione, infatti, sono tantissimi i commenti che si stanno accumulano. La maggior parte degli utenti si è detta assolutamente felice per questa decisione presa da Milly Carlucci e dallo staff del talent show di Rai 1. Vedere la Mantovan in una veste del tutto diversa sarà sicuramente un grande stimolo per i telespettatori, che sono sempre molti. Adesso, dunque, non resta che attendere i prossimi giorni per capire quali altri concorrenti verranno ufficializzati dallo staff della trasmissione più movimentata del sabato sera.