Can Yaman denunciato, scatta la querela “Mi ha sequestrato e aggredito”: l’attore di Viola come il Mare in guai seri

E’ finito in una vera e propria bufera, Can Yaman in queste ore. L’attore e modello turco pare sia stato denunciato da una donna per aggressione.

La signora in questione, come ha spiegato a il Messaggero, si trovava nel suo negozio durante le riprese della fiction Viola come il mare 2, con Can Yaman e Francesca Chillemi ed una discussione sarebbe arrivata alle stelle.

Can Yaman denunciato da una negoziante: l’attore fa paura?

Ma cosa è successo realmente a Can Yaman da prendersi una denuncia simile? La donna che ha fatto scattare la querela ha fatto sapere di essere stata sequestrata nel suo negozio, senza possibilità di ricevere clienti. Per passare il tempo ha acceso la radio e quando è arrivato lui è diventato una furia. La donna ha lamentato che Can sarebbe stato pronto addirittura ad avventarsi contro di lei… Insomma, una descrizione dell’attore che sembra quasi impossibile da credere.

Le riprese sono iniziate lo scorso lunedì 4 settembre: a Civita Castellana sono ambientate alcune scene della seconda stagione della serie tv. Per permettere l’allestimento del set, la piazza centrale della cittadina, piazza Matteotti, è stata chiusa al traffico e con questa anche 4 negozi.

La denuncia e le parole scioccanti della donna

La donna in questione ha continuato ancora nel suo racconto che ha avuto molta paura quando Can Yaman ha iniziato ad alzare la voce. Poco dopo all’ingresso dell’attore, c’è stato quello di Francesca Chillemi che ha provato a tranquillizzarla. L’episodio si è tenuto davanti ad altri testimoni della piazza che potrebbero essere chiamati a testimoniare.

“Prima che fosse allestito il set, avevo spiegato della perdita economica, con il negozio chiuso, sia alla casa di produzione che al Comune, chiedendo un risarcimento del danno economico subito, con incassi giornalieri alla mano. Ma non mi hanno ascoltato“, ha fatto sapere ancora la donna. Infatti, a tal proposito, ha specificato che quando la produzione ha capito le sue intenzioni, la regia le ha offerto seicento euro, ma lei ha rifiutato. Al momento la questione è passata in mano al suo avvocato che procederà con la denuncia e il giusto risarcimento.