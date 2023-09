Un posto al sole anticipazioni: Rossella scappa con Nunzio prima delle nozze con Riccardo?

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi ci saranno grandi colpi di scena che cambieranno alcuni scenari dei protagonisti.

In particolar modo Rossella e Riccardo saranno presto sposi. La Graziani, dopo le vacanze estive, gli dirà di si ma subito dopo verrà presa da mille dubbi e ripensamenti, che potrebbero mettere a rischio le nozze. Questo matrimonio s’ha da fare o no? Ecco tutte le nostre ipotesi in merito.

Anticipazioni, Rossella in crisi con Riccardo

Come abbiamo visto nei precedenti episodi, Ross non ha ancora dimenticato la sua fugace passione per Nunzio e il ritorno dalle vacanze la costringerà a fare i conti con il suo amico, che parrà avere ancora un debole per lei.

La dottoressa sarà talmente nervosa da impensierire Riccardo, che le chiederà di fare chiarezza e di essere sincera con se stessa… Cosa deciderà di fare?

Un posto al sole: Rossella potrebbe tornare da Nunzio

In rete sono circolate diverse voci sul futuro dei due protagonisti della soap. In un primo momento qualcuno ha ben pensato che Rossella giunta all’altare potrebbe avere seri dubbi e scappare con Nunzio. Di matrimoni falliti, con la sposa o lo sposo che scappano o non si presentano, ne abbiamo già visti nelle puntate di Upas e non ci stupiremmo di vederne un altro.

La ragazza non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti del giovane chef e sembra che questa volta si sia riaccesa una scintilla. Ma questa non è l’unica ipotesi. Rossella potrebbe pentirsi amaramente di sposare Riccardo, dopo averlo tradito con Nunzio e speriamo che la giovane trovi il coraggio di confessare tutto al fidanzato, prima che diventi suo marito.