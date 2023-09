Grande Fratello, altrro scivolone di Giselda Torresan a un passo dall’ingresso: cosa ha fatto

Tra i concorrenti del Grande Fratello, una di quelle che ha generato particolare sgomento è Giselda Torresan. La ragazza ha sin da subito fatto parlare molto di sé a causa di alcune mosse social che hanno insospettito.

Alfonso Signorini ha dichiarato che i concorrenti Nip di quest’anno sono tutte persone comuni,, che non hanno nulla a che vedere con il mondo dei social. Giselda, però, non sembra rientrare proprio in questa categoria. Vediamo cosa ha fatto proprio in queste ore.

I rumor su Giselda Torresan concorrente del Grande Fratello

Giselda Torresan è una concorrente Nip del Grande Fratello. Lei è stata definita un’operaia, che non ha alcun interesse nel mondo dello spettacolo e dei social Gli utenti più attenti, però, si sono resi conto di un fatto inaspettato. Nel dettaglio, pare che la giovane sia molto attiva su Instagram, dove comprerebbe anche dei follower e dei commenti per incrementare le sue visualizzazioni.

Dopo queste segnalazioni, dunque, in molti hanno iniziato a credere che, in realtà, la donna sia sì un’operaia, ma anche particolarmente avvezza al mondo del web. Alfonso Signorini ha commentato a Verissimo in maniera generica queste segnalazioni, ed ha detto che comunque i concorrenti vivono nella società attuale. Per tale ragione, era impossibile pensare di selezionare tutte persone totalmente estranee ai social. Ad ogni modo, come se non bastasse, Gisella ne ha combinata un’altra.

La mossa di Gisella prima di entrare nel reality show

Come tutti i telespettatori sapranno, questa sera apriranno le porte del Grande Fratello e a varcare la soglia della porta rossa sarà anche Giselda Torresan. La ragazza, però, sta già generando particolare sgomento. In queste ore, infatti, ha destato la curiosità dei fan in quanto ha modificato la sua biografia di Instagram, aggiungendo in bella mostra il suo mestiere, ovvero, l’operaia.

Fino a pochi giorni fa questa dicitura non c’era. Dopo tutto il putiferio che si è scatenato, e a un passo dal suo ingresso nella casa, la giovane ha deciso di rimarcare il concetto. A tal proposito ha scritto di essere un’operaia turnista dal 2010 presso una ditta di stampaggio materiale plastiche a Borso del Grappa. Inoltre, ha anche aggiunto di essere un’amante seriale dei gatti. Insomma, per quale motivo apportare questa modifica proprio poco prima di entrare in casa? Lo sgomento tra gli utenti del web è sempre maggiore.