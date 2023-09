Terra Amara anticipazioni al 16 settembre 2023: Zuleja e Yilmaz hanno un piano, Mujgan uccide quasi il figlio

Continua con grande successo la messa in onda pomeridiana di Terra Amara. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi ci saranno grandi colpi di scena che lasceranno i fan davvero senza parole.

Al centro della trama ancora una volta Yilmaz Akkaya e Zuleyha Altun, che decideranno di dare una svolta alla loro vita e vivere serenamente il loro amore.

Terra Amara anticipazioni: Mujgan chiede aiuto a Zuleja

Purtroppo, come abbiamo visto nelle puntate precedenti, Hunkar è venuta a mancare e la morte della donna ha sconvolto tutti. Demir cercherà ad ogni modo di trovare il responsabile di chi è stato a portargli via la madre, mentre Zuleja, anche lei distrutta sa che adesso sarà tutto difficile. La Altun ribadirà a suo marito di non provare per lui nessun sentimento, ma lo Yaman sarà molto comprensivo nei suoi riguardi.

Intanto, Yilmaz gli farà pagare molto caro a Mujgan quello che ha fatto, ovvero per essere scappata assieme al suo bambino. La dottoressa a questo punto disperata, chiederà aiuto a Zuleja, consapevole del fatto che solo lei sa cosa significa stare senza bambini.

Anticipazioni al 16 settembre: Zuleja e Yilmaz scappano insieme

Dopo essersi ricongiunta con il figlioletto grazie a Zuleja, Mujgan scapperà di nuovo con il bambino. Le anticipazioni di Terra Amara ci fanno sapere però che nella fretta, Karem Ali finirà nel fiume. Dal canto suo, la Altun, senza alcun dubbio, si getterà nel fiume per salvargli la vita. Hayri assisterà alla scena e correrà a riferirlo a Demir: l’ex sarta scoprirà, dunque, che lo Yaman la stava facendo pedinare.

Alla cerimonia funebre di Hunkar, Yilmaz e Zuleja decisi a lasciare il paese assieme ai figli, metteranno in atto un piano. Nello specifico, la giovane ai funerali farà bere un sonnifero a tutti gli invitati compreso il marito. Peccato però che durante la fuga, lei e il suo amante verranno fermati dalla polizia e subito le guardie avviseranno lo Yaman. Fekeli, invece, raggiungerà l’Akkaya e lo disconoscerà per aver osato portare via Kerem Ali senza dirgli nulla.