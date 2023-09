Il Paradiso delle signore trama 13 settembre: novità per Maria, confronto tra Vittorio e Marilde

La trama della puntata di mercoledì 13 settembre del Paradiso delle signore rivela che per Maria ci sarà una grandissima novità. Marcello, dal canto suo, apparirà alquanto imperturbabile nei racconti che riguardano le nozze tra Ludovica e Ferdinando.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Vittorio e Matilde, ormai rivali sul lavoro, avranno un confronto molto interessante dal quale emergeranno delle consapevolezze. Al grande magazzino, poi, ci sarà una new entry.

Grande novità per Maria ala Paradiso delle signore

Nella puntata del 13 settembre del Paradiso delle signore vedremo che Maria si preparerà ad un grande evento. Nello specifico, infatti, la sua famiglia sta per trasferirsi a Milano. I Puglisi andranno a vivere nella casa che un tempo era abitata dalla famiglia Amato. Intanto, al grande magazzino ci sarà grosso fermento per la ricerca della nuova venere. Elvira e Clara, grazie anche alla complicità di Alfredo, riusciranno ad individuare una nuova candidata.

La ragazza in questione si chiama Delia Bianchetti, e sembra avere tutte le carte in regola per ricoprire questo incarico. Adesso, però, non resterà che attendere il confronto con Irene. La Cipriani si lascerà persuadere e acconsentirà ad assumere la giovane come nuova commessa del grande magazzino? Vedremo. Nel frattempo, la rivalità tra Vittorio e Matilde sarà sempre più notevole.

Trama 13 settembre: rivalità tra Vittorio e Matilde, Marcello imperturbabile

Da quando Matilde si è cimentata con Tancredi nell’apertura di Galleria Milano Moda la rivalità professionale con Vittorio sarà elevata. I due, però, riusciranno a comportarsi in maniera onesta e matura e avranno un confronto molto importante su alcune dinamiche. Nel corso di tale conversazione, però, emergeranno tanti aspetti che lasceranno intendere che i due vorrebbero dirsi molto di più di quanto trasparirà.

Tancredi, nel frattempo, sarà sempre più convinto che la nuova azienda stia dando del filo da torcere al Paradiso delle signore, sta di fatto che nella puntata del 13 settembre vedremo che arriverà a trarre delle conclusioni. L’uomo sarà convinto che lo shopping center stia brancolando nel buio. Marcello, intanto, avrà un dialogo con Flora. La donna gli racconterà del matrimonio tra Ludovica e Ferdinando e il ragazzo apparirà piuttosto distaccato. Il motivo risiede nel fatto che, ormai, il suo cuore sembrerà appartenete completamente alla contessa Adelaide che, nel frattempo, si occuperà dell’arrivo a Milano di Odile.