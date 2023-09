La Talpa, due dame del trono over sbarcano nel reality: ci sarà da ridere!

Come ormai tutti sanno, nella nuova presentazione del palinsesto autunnale, è comparso La Talpa. La nuova stagione de realty debutterà su Italia1 a partire dalla primavera del 2024.

Tra i più recenti rumors, sembra che tra i concorrenti potremmo trovare anche due note dame del trono over di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. A svelare la notizia il settimanale Vero che ha fatto anche i nomi delle due donne. Andiamo a vedere i dettagli

La Talpa, Wanda Nara opinionista nel reality?

Per gli amanti de La Talpa possiamo dire con certezza che il programma tornerà a breve. Alla conduzione troveremo Enrico Papi e sembra che direttamente da Uomini e donne arriveranno due dame molto amate.

Ma non è tutto secondo il giornalista Nicolò Schira, l’opinionista del reality potrebbe essere Wanda Nara: la showgirl, tuttavia, al momento sta attraversando un periodo non facile e non è certo che possa essere pronta a ritornare in tv già nei prossimi mesi.

Nel cast de La Talpa arrivano due due dame da Ued

Come detto in precedenza nel cast de La Talpa potrebbero arrivare due dame direttamente da Uomini e donne. Una di queste è Gemma Galgani e l’altra sarebbe la sua amica Ida Platano. D’altronde c’è da dire che non è la prima volta che si parla di una possibile partecipazione della dama piemontese in un reality. Su Gemma è stato detto che questo potrebbe essere l’ultimo anno della sua partecipazione al dating di Maria De Filippi.

Altri papabili concorrenti, stando sempre ai rumors, potrebbero essere Marco Carta, ex vincitore di Amici, Elenoire Casalegno e l’ex naufraga Laura Maddaloni. Al momento, tuttavia, ricordiamo si tratta solo di indiscrezioni, per una vera conferma ci sarà sicuramente da attendere!