Anticipazioni Amici 23, nel cast figlio di un amatissimo cantautore: “Ci risiamo”

Il prossimo 24 settembre 2023, torna sul piccolo schermo Amici 23. Un ritorno quello del talent molto atteso dal pubblico e non solo. Ovviamente, alla conduzione troveremo ancora una volta Maria De Filippi. Tra i fan del programma, in tanti si chiedono chi saranno, i futuri allievi che entreranno a far parte della Scuola, dato che non è trapelato ancora nessun indizio.

Questo, almeno, fino ad or dato che in queste ore è spuntato fuori un nome molto particolare. Trattasi del figlio di un noto cantante italiano, nonché nipote di un altrettanto importate artista. Avete capito chi è?

Amici 23, tra gli allievi il figlio di un noto cantante

Secondo alcune indiscrezioni, nella scuola di Amici 23, dovrebbe entrare il nipote di un noto cantante molto amato. Si tratta del figlio di Biagio Antonacci, Giovanni Antonacci, nipote del grandissimo attore e musicista Ganni Morandi. A diffondere la notizia è stato il portale MondoTV24, riportando che il secondo figlio dell’artista sarebbe un nuovo allievo di Amici 23. Giovanni è un vero e proprio figlio d’arte, dato che, oltre ad avere la voce di “Iris” come padre, suo nonno è Gianni Morandi.

Antonacci è stato assieme alla figlia di Morandi per nove anni e dalla loro storia sono nati due bambini, Giovanni e Paolo. Pochi sanno che anche il secondo ragazzo fa parte del mondo della musica, difatti è un rinomato autore musicale e moltissime canzoni di successo della musica italiana portano la sua firma: da “Mille” a “Bellissima”

E’ già polemica per il giovane “Raccomandato”

Non è la prima volta che nella scuola di Amici entra un giovane ragazzo figlio di persone già appartenenti al mondo della musica e non solo. Lo scorso anno è successo con Angelina Manco Figlia di Mango. Ma non solo, due anni fa invece è stato la volte del figlio di Alessandro Gassman…

Insomma, anche all’ora come adesso non sono mancate polemiche sui social. Qualcuno li ha definiti dei veri e propri raccomandati da parte di Maria, altri invece, hanno precisato che a decidere alla fine è sempre il pubblico.