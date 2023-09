Uomini e donne oggi, Perla Vs Mirko, pubblico al settimo cielo: Tina on fire

Finalmente è andata in onda la tanto attesa puntata di Uomini e donne. Grazie alle anticipazioni già sapevamo cosa sarebbe accaduto ma con la messa in onda abbiamo potuto assistere ad ogni dettaglio.

Grandi applausi in primis per la presenza di Tina Cipollari ma anche per il ritorno di Rosetta. Presenti anche Mirko e Perla da Temptation, dove si sono incontrati con un acceso confronto. Ma andiamo a vedere i dettagli

Uomini e donne oggi: acceso confronto tra Perla e Mirko

Perla avrebbe voluto avere un confronto con Mirko faccia a faccia dopo quanto successo nel reality show. Lui ha portato avanti le sue motivazioni. Anche ‘Queen Mary’ ha fatto notare che probabilmente incontrandosi dopo il programma avrebbero spento un po’ la rabbia. Perla è certa che Mirko avrebbe dovuto avere un po’ di tatto, visto che si era appena conclusa la loro relazione di 5 anni.

Il confronto è arrivato ma alla fine ognuno si è fatto le sue giustificazioni. Il pubblico da casa si è diviso a metà da un lato c’è stato chi si è schierato dalla parte del ragazzo e dall’altro lato invece chi si è schierato con la salernitana.

Tina Cipollari parte con il botto. fan in exstasy

A scatenare in maniera particolare il pubblico da casa, la presenza di Tina e non solo. Gli amanti di Uomini e donne, infatti, sono rimasti felicissimi nel rivederla dopo le voci che erano circolate su di lei, ma sopratutto sono rimasti felici nel sapere che le nuove regole di Pier Silvio Berlusconi non l’hanno toccata minimamente.

uInfatti, è subito partita alle prese con Gemma ma anche con ELio. Nel parterre non le è passato indifferente nemmeno la presenza di Marco, nuovo cavaliere arrivato a corte. Insomma, che dire come prima puntata non c’è male, si attendono fuochi e fiamme.