Un posto al sole anticipazioni martedì 12 luglio: Giulia riceve l’ennesimo colpo basso

Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni della soap relive alla puntata del 12 luglio ci fanno sapere che Rosa continuerà a essere gelosa di Damiano e Viola mentre la Bruni, convinta che il Renda stia combinando qualcosa, cercherà di parlarne con Eugenio.

Giulia si rifiuterà di seguire le decisioni di Franco e si dedicherà completamente alle cure della sua Bricca. Micaela tenterà invece di distrarre Manuela dallo studio e di farla un minimo divertire. Ma le cose, come accade spesso, non andranno come previsto.

Un posto al sole: Viola indaga su Damiano ed Eduardo

Nella puntata in onda martedì vedremo Viola indagare su Damiano e Eduardo. La donna non ha dubbi i due stanno architettando qualcosa di losco. Per questo motivo, la Bruni si confiderà con Eugenio e a questo punto potrebbe accadere davvero qualcosa di molto particolare. Intanto Rosa, notato che Viola e il suo ex compagno si sono riavvicinati, proverà una forte gelosia.

Come vedremo nell’episodio in questione, Niko è tornato dalle vacanze e purtroppo ha dovuto portare a sua madre delle cattive notizie. Franco ha preso delle decisioni importanti riguardo la Terrazza e intende metterle in pratica il prima possibile. Giulia però perderà le staffe e non vorrà sentire ragioni. In questo momento l’unica cosa che le sta a cuore è la sua povera cagnolina malata.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Micaela ha un piano per distrarre Manuela

Le anticipazioni ci fanno sapere ancora che Micaela e Serena provano ad aiutare Michela. A voler spronare la Cirillo a lasciare perdere lo studio, per svagarsi almeno un po’, è la sua gemella.

Micaela cercherà di fare di tutto per convincere Manu a prendersi del tempo libero e organizzerà un piano per farla uscire fuori di casa. Le cose però potrebbero non andare come da lei previsto.