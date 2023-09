Il Paradiso delle signore anticipazioni 14 settembre:: Adelaide fa una confessione a Matilde

Le anticipazioni della puntata del 14 settembre del Paradiso delle signore rivelano che Adelaide si sentirà molto in ansia per l’arrivo di Odile. La contessa, ormai, non riuscirà più a nascondere il suo segreto.

Proprio per tale ragione, deciderà di andare da Matilde ed aprirsi con lei. La scelta si rivelerà saggia? Su di un altro versante, poi, vedremo che al grande magazzino ci saranno delle new entry. Vediamo tutto quello che succederà.

Nuovi arrivi al Paradiso delle signore

Nella puntata del 14 settembre del Paradiso delle signore ci sarà grande fermento nel grande magazzino. Dopo il colloquio con Irene Cipriani, Delia si preparerà a vivere il suo primo giorno di prova all’interno dello shopping center. La giovane chiaramente, sarà molto agitata ed emozionata, ma assolutamente pronta a mettersi in gioco in questa nuova avventura. Nel frattempo, poi, vedremo che in tale giornata ci sarà anche l’arrivo a Milano di Concetta e Agata Puglisi. Le due protagoniste rimarranno senza parole al cospetto del grande magazzino.

Nel frattempo, su di un altro versante vedremo che Ciro Puglisi sarà molto affaccendato per aiutare coloro i quali lavorano in Caffetteria. I lavori per rinnovare il locale sono, ormai, giunti al termine, pertanto, non mancherà molto per l’inaugurazione. Per l’evento, tutto deve essere al proprio posto, pertanto, tutti si daranno da fare per rendere la situazione impeccabile.

Anticipazioni 14 settembre: la confessione di Adelaide

Per quanto riguarda Salvatore, il giovane sarà sempre più intenzionato a conquistare nuovamente Elvira. La ragazza, ormai, sembrerà indifferente alla sua presenza. Il ragazzo, però, avrà un’idea abbastanza chiara su come riuscire a fare nuovamente breccia nel cuore della fanciulla. Nella puntata del 14 settembre del Paradiso delle signore, poi, vedremo che Maria farà una confessione a Clara e Irene.

In particolar modo, la ragazza si aprirà con le sue amiche ed esternerà le reali cause che l’hanno portata ad allontanarsi da Vito. La contessa Adelaide, dal canto suo, sarà in fibrillazione per l’arrivo di Odile. La donna non riuscirà più a tenere per sé i suoi segreti, proprio per tale motivo, deciderà di recarsi da Matilde. In tale occasione, dirà alla sua amica la verità su sua figlia che, fino a poco tempo prima, credeva fosse deceduta. Si tratta di una confessione molto importante ed intima, che porterà le due ad avvicinarsi molto. Come la prenderà Matilde?