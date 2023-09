Terra amara anticipazioni al 17 settembre: Demir fuori controllo, Saniye fa una scoperta clamorosa

Continua con grande successo la messa in onda pomeridiana di Terra Amara. Le anticipazioni ci fanno sapere che da oggi al 17 settembre molte cose cambieranno per alcuni personaggi della soap.

Al centro della trama Zuleja che proverà a scappare con Yilmaz. Sanye continuerà a non avere fiducia nella nuova arrivata, tanto da metterle continuamente i bastoni tra le ruote. Rasit compra un anello per Fadik ma qualcosa andrà storto. Infine, Mujgan mette in atto una fuga

Terra amara anticipazioni: Zuleja si fida di Demir ma sbaglia

Nei prossimi episodi che vanno da oggi al 17 settembre vedremo come sempre Zuleja alle prese con Yilmaz. La donna ha detto apertamente al marito di non amarlo e di volere Akkaya. Demir sembrerà molto comprensivo e tale reazione lascerà i due amanti senza parole. Per questo motivo la coppia penserà di scappare via e vivere finalmente il loro amore.

Nello stesso tempo, ad essere disperata, è Mujgan perchè Yilmaz non le fa vedere il bambino. Disperata chiederà aiuto a Zuleja e poi penserà a lasciare il paese. Durante la fuga la dottoressa però cade assieme a suo figlio nel fiume e Zuleja correrà subito in oro aiuto. Tornata a casa Demir saprà dell’accaduto e qui la giovane capire che il marito l’ha fatta seguire.

Anticipazioni: Demir perde le staffe con Saniye

Yilmaz venuto a sapere di ciò che ha fatto la moglie va su tutte le furie, ma alla fine lui e il padre decidono di far tornare la dottoressa assieme alla zia a casa. Alla tenuta la tensione è palpabile. Saniye non accetta l’autorità di Sevda e si rifiuta di obbedirle. Sevda ne parla con Demir il quale va su tutte le furie e riprende duramente Saniye.

Infine, Rasit compra un anello per Fadik e lo nasconde in una serra ma a trovarlo sarà la nonnina. Rasit, nel tentativo di rirpenderselo , ma Sevda lo vede e crede che la stia derubando