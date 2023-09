Terra Amara anticipazioni ottobre: Sermin muore come una barbona, Zuleja incastra Sermin

Continua con grande successo la messa in onda di Terra Amara. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi ci saranno grandi colpi di scena che lasceranno tutti davvero senza parole. La serie televisiva turca è arrivata alla sua terza stagione e tra pochi mesi chiuderà i battenti. Ma cosa ci attende?

Beh, al centro della trama troveremo come sempre Zuleja pronta a fare giustizia per Hunkar. Ma non è tutto, a lasciare senza parole sarà la morte di Sermin, trovata in fin di vita come una barbona.

Terra Amara anticipazioni ottobre: Zuleja scopre la verità su Behice

Le anticipazioni di Terra Amara relative al mese di ottobre 2023, ci fanno sapere che Zuleja porterà avanti le indagini per cercare di scoprire tutta la verità sulla terribile morte di Hunar, brutalmente assassinata con una coltellata mortale. La giovane non avrà alcune intenzione di arrendersi dato che secondo lei l’unica responsabile di quanto accaduto è Behice.

Zuleyha chiederà a un suo amico di avviare delle indagini e scoprirà che la dark lady è l’aterfice di tutti i precedenti mariti. A quel punto, Zuleyha non avrà più alcun dubbio sulla colpevolezza di Behice e deciderà di andare da lei per affrontarla e metterla alle strette definitivamente.

Anticipazioni: Sermin finisce sul lastrico e muore da sola come una barbona

Le anticipazioni di Terra Amara ci fanno sapere ancora che Sermin si ritroverà senza soldi. La donna non ha più un euro e la sua disperazione la porterà a chiedere aiuto al sindaco. Quest’ultima si ritroverà costretta ad accettare un lavoro da spazzina per poter sopravvivere e andare avanti, ma ben presto ci sarà un triste evento.

A causa del lavoro faticoso, Sermin si ritroverà vittima di un fatale infarto proprio mentre sta pulendo le strade della cittadina di Cukurova e per lei non ci sarà scampo. La donna morirà da sola, in mezzo alla strada e verrà ritrovata a distanza di ore, quando ormai non si potrà più fare nulla.